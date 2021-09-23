Ataoğlu'ndan sürpriz ziyaret

İstanbul'a giden Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Hüseyin Özgürgün'ü ziyaret etti





Demokrat Parti Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul'a gitti, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ataoğlu, son günlerde yeniden siyasetin gündemine giren UBP eski Başkanı ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü evinde ziyaret etti.

Özgürgün'ün KKTC'ye dönüp tekrardan milletvekili olabileceğine yönelik sinyaller vermesinin üzerinden saatler sonra gerçekleşen bu ziyaret siyasi kulisleri de hareketlendirdi.

Özgürgün-Ataoğlu görüşmesini ise Hüseyin Özgürgün'ün eşi İnci Pars Özgürgün, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

İnci Pars, ikilinin fotoğrafını "Sevgili Fikri Ataoğlu ziyaretiniz bizi çok mutlu etti, teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.

