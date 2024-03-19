"Tatar’ın kavramları anlaşılmaz”

CTP lideri Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kavramlarının “anlaşılmaz” olduğunu belirtti ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs İle İlgili Kişisel Temsilcisi Holguin’in Tatar’ı anlamasının mümkün olmadığını söyledi

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yürütülen Kıbrıs politikaları ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarında kullandığı kavramların “anlaşılmaz” olduğunu ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs İle İlgili Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Tatar’ı anlamasının mümkün olmadığını savundu. Erhürman, Tatar’a “konudan uzak” eleştirisinde bulunarak, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum önünde böyle temsil edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Holguin’i kabulünün ardından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamayı eleştiren Erhürman, Tatar’ın aynı açıklama içinde hem “eşit egemenlik” hem de “egemen eşitlik” kavramlarını kullandığını belirterek, “Sayın Tatar’ın bir söylediği öbür söylediğini tutmuyor, Holguin’in neyin ne olduğunu anlaması mümkün değil.” diye konuştu.

“Yeni siyaset dediğiniz şey egemen eşitlik mi, eşit egemenlik mi?” diye soran Erhürman, “Siz eşit egemenlikten vazgeçtiğinizi ve egemen eşitlik istediğinizi duyurmuştunuz.” diyerek, Tatar’ın ne dediğinin, ne istediğinin anlaşılmadığını yineledi. Erhürman, “Böyle diplomasi yapılmaz. Böyle Kıbrıs Türk halkının iradesi temsil edilmez. Böyle bir şey hayatımda görmedim” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkı içinde eşit uluslararası statü istemeyen kimse olmadığını vurgulayan Erhürman, “Müzakere masasına da iki toplum lideri statüsünde oturulur. Masa dışında da eşit uluslararası statü isterseniz iki yolu var. Dünya ya KKTC’yi tanıyacak, ya da ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaktan vazgeçecek. ‘KKTC tanınmadan masaya oturmayız’ iddianızdan vazgeçtiniz, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaktan vazgeçin gibi bir iddianız da yok.’” İfadelerini kullandı.

CTP’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik federasyon tezini desteklediğini ve görüşlerini Holguin’e aktardıklarını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesinin çözüm yönünde olduğunu söyledi.

