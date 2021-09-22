Arıklı “Kurumu göz göre göre batırıyoruz”

Arıklı, elektrik zammının gündemlerinde olmadığını ancak Kıb-Tek’in aylık 40 milyon TL zarar ettiğini işaret ederek, Kıb-Tek’in haklı zam talebine onay vermeyen bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun suç işlediğini söyledi. “Kurumu göz göre göre batırıyoruz” ifadesini kullanan Arıklı, “Kurumu kurtarmak için ya zam, ya da daha ucuza akaryakıt alımı kapısının açılması gerekiyor.. Beni eleştirmekten başka formülü olan varsa açıklasın”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt alımıyla ilgili Merkezi İhale Komisyonu (MİK) ihalesinin tarafsız yapıldığını düşünmediğini ifade ederek, komisyona dava açarak kararı mahkemenin vermesine imkan sağlayacaklarını belirtti.

Akaryakıt tahlilleriyle ilgili iddia ve suçlamalarını sürdüren herkese tazminat davası açacağını ifade eden Arıklı, “Döneme göre muhalefet yapmanın ahlaksızlık” olduğunu kaydetti.

Arıklı, elektrik zammının gündemlerinde olmadığını ancak Kıb-Tek’in aylık 40 milyon TL zarar ettiğini işaret ederek, Kıb-Tek’in haklı zam talebine onay vermeyen bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun suç işlediğini söyledi. “Kurumu göz göre göre batırıyoruz” ifadesini kullanan Arıklı, “Kurumu kurtarmak için ya zam, ya da daha ucuza akaryakıt alımı kapısının açılması gerekiyor.. Beni eleştirmekten başka formülü olan varsa açıklasın” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün düzenlediği basın toplantısında Kıb-Tek konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakanlıkta yer alan basın toplantısında akaryakıt alımıyla ilgili son günlerde yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında bilgi de veren Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan ticaret anlaşmasına da değindi.

Basın toplantısında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ile Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan ve bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

“MİK’E DAVA AÇACAĞIZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, toplantıda yaptığı konuşmasında, basın toplantısını enerji ve ithalatla sanayide yapılan çalışmaları anlatmak üzere düzenlediklerini ifade etti.

En güncel konunun yakıt ihalesi olduğunu ifade eden Arıklı, ihaleyle başlayan sürecin Kıb-Tek’in kararıyla işleyeceğini kaydetti.

Herkesin bir an önce bu ihalenin sonuçlanmasını istediğini ifade eden Arıklı, 2019’da yapılan akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde, ihaleye katılan bir şirketin sunduğu rafineri opsiyon belgesinin geçerli olmadığının zabıtlara işlenmiş olmasına rağmen Merkezi İhale Komisyonu’nun bu belgeyi kabul ettiğini belirtti. Sorumluluğun onlarda olduğunu ifade ederek, bu konuda baskı yapma veya kabul edip etmeme lüksleri olmadığını söyleyen Arıklı, MİK’e bu belgeyle ilgili dava açacaklarını söyledi.

Arıklı, buna onay vermesi durumunda muhalefetin Meclis’te kendisine sorumluluk yükleyeceğini ifade etti.

“TESTLER TEMİZ ANCAK SUÇLAMALAR DEVAM EDİYOR”

Erhan Arıklı, doğrudan alınan akaryakıtın “bozuk olduğu, halkı zehirlediği, makineleri bozduğu” iddialarının, testlerin temiz çıkmasıyla çürüdüğünü kaydetti.

Buna rağmen özür yerine halen suçlayıcı açıklamalar yapıldığını bu yüzden tüm bunlara karşı tazminat davası açacağını ifade eden Arıklı, “Bu durum basının da içinde bulunduğu seviyesizliktir. Özür dileme erdemdir ama özür yerine halen suçlayıcı haberler açıklamalar yapılıyor” dedi.

KIBTEK ZARAR ETTİ

Murakıp raporlarına göre KIBTEK’te 2019 ve 2021 yıllarında toplam 282 milyon TL zarar meydana geldiğini kaydeden Arıklı, kurumun şimdi de ayda 40 milyon TL zarar ettiğini söyledi.

Kurumun ayakta durması için kısa sürede ya büyük bir zam yaparak, ya da kuruma doğrudan spot piyasadan akaryakıt temini için şans verilmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, bu durumda kurumun 6 ayda zarardan kurtulabileceğini, borçlarının ödenebileceğini ve zam yapmak zorunda kalmayacaklarını kaydetti.

Arıklı, ayda 24 bin ton fuel oil harcayan bir kurumun spot piyasadan yakıt alması konusunu Bakanlar Kurulu’nda da anlattığını ve hem fikir olduklarını belirtti.

MİK kanununda değişiklik yapmak gerektiğini ifade eden Arıklı, içinde muhalefet ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer alacağı satın alma komitesi kurulabileceğini ve her şeyin şeffaf olabileceğini söyledi.

“KURUMU GÖZ GÖRE GÖRE BATIRIYORUZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı yineleyerek, “Kurumu göz göre göre batırıyoruz. Ya zam, ya da daha ucuza akaryakıt alımı kapısı açılacak. Beni eleştirmekten başka formülü olan varsa açıklasın” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, ekonomik açıdan ülkenin önünü açmak için Türkiye ile imzalanan protokolün önemine de işaret ederek, anlaşmanın ülke ticaret hayatında önemli, devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu anlaşmanın meyvesini 2022-2023’te alacaklarını, bu devrim niteliğindeki anlaşmanın gölgede kaldığını ama ekonomiyi geliştirecek, üreticiler için müthiş bir gelişme olduğunu ifade eden Arıklı, ekonomik ambargonun bu anlaşmayla kalkacağını ve üretimin önünün açılacağını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da, e-ticaret konusunda açıklamalarda bulundu.

Aşıkoğlu, söz konusu protokolün, TC ile KKTC arasında imzalanan bütün protokollerden daha önemli bir protokol olduğunu ifade ederek, Kıbrıs konusundaki hassasiyetin 3 yıl bu protokole gösterilmesi durumunda ülkenin kaderinin gidişatının değişeceğini işaret etti.

KKTC-TC Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının içeriğini anlatan Aşıkoğlu, KKTC’ye özgü ürünlerin “pttavm” platformda satışa sunulacağını ve KKTC ürünlerinin tüm dünyaya satılabileceğini kaydetti.

Aşıkoğlu, Ticaret Odası ile işbirliğinde Ocak 2020’den itibaren bunun geliştirileceğini ifade etti.