Serdarlı, Erdoğan abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin köklü Türk köylerinden olan Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serdarlı köyünün sevilen siması Erdoğan Güven bu sabah hayatını kaybetti.

Güven'in ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.