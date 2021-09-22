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Serdarlı, Erdoğan abisine ağlıyor

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Serdarlı, Erdoğan abisine ağlıyor
Mesarya bölgesinin köklü Türk köylerinden olan Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen siması Erdoğan Güven bu sabah hayatını kaybetti.
Güven'in ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
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