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Arıklı: “Kamu projelerinde odalarla iş birliği sağlanmalı”

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Arıklı: “Kamu projelerinde odalarla iş birliği sağlanmalı”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dış kaynaklı kamu projelerinde, ilgili oda ve birliklerle iş birliği ortamının sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.


Arıklı, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan ve Oda Saymanı Buğra Gazioğlu’nu kabul ederek Odanın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı ve önerileri dinledi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında yapılan genel kurulu sonrasında göreve gelen Mehmet Toycan ve ekibini tebrik ederek başarı dileyen Arıklı, sivil toplum ve meslek örgütlerinin ülkelerin gelişmesinde oldukça önemli rol oynadığını söyledi.


Arıklı, KKTC’nin altyapı eksikliklerinin giderilmesinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük payı olduğunu, Türkiye tarafından uygulanan projelerde sıkıntı yaşanmaması için ilgili meslek odalarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.


Bakan Arıklı, “100 günde tamamlanan Pandemi Hastanesi ile ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve benzer sıkıntıların tekrarlanmaması adına Elektrik Mühendisleri Odası ve diğer ilgili odalarla iş birliği yapılabilir. Bu konuyu hükümet ortaklarımın dikkatine getireceğim” dedi.
 
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