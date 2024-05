19 Mayıs kutlamaları “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105’inci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar bugün Lefkoşa’da “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı’nda yapılan açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi İlknur Koçhan yaptı. Ardından halk dansları gösterileri yer aldı.





-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Paşa’nın, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının, tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım, vatanın kurtuluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş istikametine atılan ilk adım olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Ve bu ilk adımla birlikte, Türk milletinin kaderi, 105 yıl önce Samsun kıyılarından Anadolu'ya dalga dalga uzanacak mücadele ruhuyla değişmiştir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün azim ve kararlılığıyla, milletin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun, her zorluğun üstesinden geldiğini, Anadolu'nun her köşesine umut ve direniş ışığı taşındığını ifade eden Çavuşoğlu, bu mücadelenin, tarihin akışını değiştirdiğini, Türk milletinin yüreğine özgüven ve cesaret aşılayarak, çağdaş bir devletin temellerini attığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin var olma mücadelesi alelade bir mücadele veya bir direniş olmadığını, dünya tarihinde Anadolu'dan Türkleri silmeye çalışan emperyalizme karşı verilen ve kazanılan tek mücadele olduğunu vurguladı.

“Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele, Türk milletinin iradesini ve azmini tüm dünyaya gösterirken, bu tarihi adım, karanlığın en koyu anında bile, parlak bir geleceğin hayalden gerçeğe dönüştürülebileceğini kanıtlayan bir örnektir” diyen Çavuşoğlu, Atatürk'ün liderliğindeki bu kutlu mücadelenin, sadece Türk milletine değil, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Kıbrıs Türk halkına ve Batı'nın egemenliği altında acı çeken tüm mazlum milletlere de umut ışığı olduğunu söyledi.

Büyük Atatürk’ün, "Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdanî emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız" sözüyle gençliğe olan güvenini, "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle de beklentilerini dile getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti.

“Bu güven ve beklentiler doğrultusunda, gençler olarak üzerinize düşen sorumluluğun farkında olmalı, Atatürk'ün size bıraktığı bu vicdani emaneti korumak ve geleceğe taşımak için azimle çalışmalı, bilgiye ve bilime olan inancınızla, ülkenizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için gayret göstermelisiniz.

Sizler; Mustafa Kemal'in izinden giden, milli değerlerimize bağlı, vatanını ve milletini seven bireyler olarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak, eğitimde, bilimde, sanatta sporda ve her alanda başarılar elde ederek, dünya sahnesinde hak ettiği yere taşıyacaksınız.

Sevgili gençler, unutmayın ki, gelecek sizin ellerinizde şekillenecek. Bu bilinçle, ülkenize ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmek için durmaksızın çalışacak ve yarınlara yol göstereceksiniz.

Bu noktada, sizlerin, Atatürk'ün çizdiği rotada ilerleyeceğinize, Cumhuriyete sahip çıkacağınıza ve kendinizi her alanda geliştirerek daha sağlam temellere dayalı bir geleceği inşa edeceğinize olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' diyerek son verirken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle tüm gençlerimizi tebrik ediyor, 19 Mayıs 1919'un 105’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahramanları, aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum”.

Konuşmaların ardından, Gençlik Meşalesi yakıldı ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabını okumasının ardından tören sona erdi.