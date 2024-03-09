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Arıklı: Çile haline gelen yol artık daha konforlu

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Arıklı: Çile haline gelen yol artık daha konforlu
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Sadrazamköy-Kayalar Yolu, Karayolları Dairesi ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin işbirliğinde tamir edildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uzun süredir bakım-onarımı yapılamayan ve bölge insanı için çile haline gelen yolda artık daha konforlu seyahat edileceğini söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi’nin tüm imkansızlıklara rağmen yerel yönetimlerle başlatılan işbirlikleri sayesinde bir çok projeye imza attığını kaydetti.
Bakan Arıklı, geçtiğimiz gün Güvercinlik köy yolunun bakım onarımına başlandığını, bunun tamamlanmasıyla birlikte Güvercinlik Sanayi Bölgesi’ndeki yolun da tamir edileceğini ifade etti.
Arıklı, Sadrazamköy-Kayalar Yolu’nun bakım onarımında işbirliğinden dolayı Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ve çalışanlarına teşekkür etti.  
Karayolları Dairesi, Sadrazamköy-Kayalar Yolu’nda bugün başlayan bakım onarım çalışmaları için asfalt sağlarken, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi de işçiliği üstlendi. Çalışmalar sayesinde yolda 900 metrekarelik alan yamalanmış oldu.
 
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