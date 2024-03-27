banner913
banner932
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
10 0
BM’den müzakereler için yeni girişim
BM’den müzakereler için yeni girişim
21 0
 
"Rumlar bizimle eşit statüyü kabul etmiyor"
17 0
"Her üç öğrenciden biri ya kaçak ya kayıp"
22 0
Bir rüşvet iddiası daha
Bir rüşvet iddiası daha
45 0
“Diploma güvenliğinde kimsenin endişesi olmasın”
“Diploma güvenliğinde kimsenin endişesi olmasın”
14 0
“Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi
“Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi
47 0
banner1012

Arıklı: “Başta korsan taksicileri olmak üzere sektörün sorunlarını çözmek için adım atacağım”

banner1020

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, taksicilerin, başta korsan taksiler olmak üzere karşılaştığı tüm sorunları çözmek için ilgili kurumlarla birlikte eş güdüm içerisinde gerekli adımları atacağını söyledi.

banner974
Arıklı: “Başta korsan taksicileri olmak üzere sektörün sorunlarını çözmek için adım atacağım”
banner971
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Murat Karalar başkanlığındaki Birleşik Taksiciler Birliği heyetini kabul ederek sektörle ilgili sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Heyetten taksicilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili bilgi alan Arıklı, söz konusu sorunların aşılması için en erken zamanda gerekli adımların atılacağını söyledi.
“Amaç ve niyet taksi sektörünü en iyi şekilde bir disiplin altında çalışması ve bu doğrultuda kazanç elde edilmesidir.” diyen Arıklı, Birleşik Taksiciler Birliğinin görüşlerinde haklı olduğunu belirtti ve turizm için oldukça önemli olan bu sektörün sorunlarını ortadan kaldırmak için yerel yönetimler de dahil ilgili kurumları iş birliğine davet etti.
Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar ise, görüş için Hukuk Dairesine gönderilen Motorlu Araçlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle Meclis komitesinde görüşülüp ardından Genel Kurulda onaylanmasını talep etti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.