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Töre, GTF’nin üst düzey teknik direktörlerini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, GTF Uluslararası Grand Master ve Master semineri ve konferansı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen üst düzey teknik direktörlerini kabul etti.

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Töre, GTF’nin üst düzey teknik direktörlerini kabul etti
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Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, 17 ülkeden temsilcilerin bulunduğu heyete Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen başkanlık yaptı.
Kabulde Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, üst düzey teknik direktör ve hakemlerin KKTC’de düzenlenen bir seminere katılmasının sevindirici olduğunu, bu tür faaliyetlerin ülke tanıtımına katkı koyduğunu söyledi.
Çok yönlü çalışmanın önemli olduğunu dile getiren Töre, Eyüp Zafer Gökbilen’e ve seminere katılan teknik direktörlere başarılar diledi.
Başkan Töre, ziyaret sonrasında konuk heyete Meclis anı madalyası takdim etti.
 
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