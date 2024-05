“146 yıl sonra ikinci kardeşimize kavuştuk"

Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarıyla görüşen Meclis Başkanı Töre, “146 yıl sonra büyük kardeşimizden sonra ikinci kardeşimize kavuştuk.” dedi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları ve beraberlerindeki heyeti kabul ederek görüştü.

“146 yıl sonra büyük kardeşimizden sonra ikinci kardeşimize kavuştuk.” diye konuşan Töre, aynı milletin mensupları olmaktan şeref duyduğunu dile getirdi.

Töre, Azerbaycan ile milli birlik ve beraberliklerinin, dostluklarının ebediyen devam edeceğini vurguladı, “Azerbaycan bizim canımız, kardeşimiz.

“146 yıl sonra Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada. Bunu kutluyoruz. Böyle bir karar aldığınız için sizleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer veren Töre, ziyaretin resmi bir ziyaret olduğunu da dikkat çekti.

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ise, uzun yıllardan sonra ilk resmi ziyaretin gerçekleştiğini belirtti. Feyziyev, tüm Azerbaycanlıların KKTC ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade etti.

Türkiye – Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, “Bir hayalimiz gerçek oldu” diyerek, gerekli çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Üç ülkenin cumhurbaşkanlarının, meclis başkanlarının bu birliktelikte büyük emeği olduğunu kaydeden Erdem, kardeşliklerinin güçlenmesini temenni etti.

Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, dostluk gurupları olarak daha sık görüşeceklerini dile getirdi.

Türkiye– Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, “Bugün tarihi bir gündür” diyerek sözlerine başladı.

Burada bulunmalarının kendileri için çok önemli olduğunu ve tarihe not düşüldüğünü ifade eden Ayrım, “146 sonra Can Azerbaycan Kıbrıs’ta. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

Kıbrıs’ın geçmişte zor günlerden geçtiğini bildiklerini ifade eden Ayrım, KKTC’nin uluslararası arenada hala daha temsil edilemediğini belirtti.

KKTC’nin adım adım tanınırlığının sağlanmasını hedeflediklerini kaydeden Ayrım, parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.