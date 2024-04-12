Antika ve ikinci el eşya pazarı düzenleniyor

Lefkoşa’da Antika ve İkinci El Eşya Pazarı, 13 Nisan Cumartesi Günü, 07.30-16.30 saatleri arasında düzenleniyor.

Lefkoşa Fuar Alanı karşısındaki Arslan Bıçaklı Halı Sahası yanında kurulacak Antika ve İkinci El Eşya Pazarı’nda her türlü antika eşyayı bulmak mümkün olacak.

Eskiye dair her ürünün yer alacağı pazarda teypler, kasetler, plaklar, gaz lambaları, nostaljik çakmaklar, sandıklar, bakır malzemeler, eski oyuncaklar gibi yüzlerce ürün vatandaşla buluşturulacak.

Lefkoşa’da antika ve ikinci el eşya pazarını hayata geçiren başarılı girişimcilerimizden Sabit Teksen tarafından düzenlenecek olan Antika ve İkinci El Eşya Pazarı’na ilginin büyük olması bekleniyor.