banner913
banner932
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
30 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
27 0
 
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
29 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
25 0
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
31 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
31 0
"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmayacağız"
31 0
banner1012

Antika ve ikinci el eşya pazarı düzenleniyor

banner1020

banner974
Antika ve ikinci el eşya pazarı düzenleniyor
banner971

Lefkoşa’da Antika ve İkinci El Eşya Pazarı, 13 Nisan Cumartesi Günü, 07.30-16.30 saatleri arasında düzenleniyor. 

Lefkoşa Fuar Alanı karşısındaki Arslan Bıçaklı Halı Sahası yanında kurulacak Antika ve İkinci El Eşya Pazarı’nda her türlü antika eşyayı bulmak mümkün olacak.

Eskiye dair her ürünün yer alacağı pazarda teypler, kasetler, plaklar, gaz lambaları, nostaljik çakmaklar, sandıklar, bakır malzemeler, eski oyuncaklar gibi yüzlerce ürün vatandaşla buluşturulacak.

Lefkoşa’da antika ve ikinci el eşya pazarını hayata geçiren başarılı girişimcilerimizden Sabit Teksen tarafından düzenlenecek olan Antika ve İkinci El Eşya Pazarı’na ilginin büyük olması bekleniyor.

 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.