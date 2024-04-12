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Pamuklu-Kumyalı ana yolunda kaza

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Pamuklu-Kumyalı ana yolunda kaza
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Pamuklu - Kumyalı ana yolunda saat 10.30 sıralarında aracın yoldan çıkarak takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Araçta yolcu olarak bulunan  ağır yaralı Prantu Chandra Shill (E-29) ameliyata alınırken, araç sürücüsü Rasim Gönül acil serviste gözetim altına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, ana yolun ikinci kilometresinde Gönül’ün PS 002 plakalı van araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yolun solundan çıkarak takla atmasıyla gerçekleşti. 

Yaralı şoför ve yolcu Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı, soruşturma devam ediyor. 

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