Acı Veren Tablo

KKTC Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 5 anne, mahkumiyet cezalarını bebekleri ile birlikte çekiyor. Cezaevi’nde ayrıca 14 ile 18 yaş aralığında 16 mahkum ve tutuklu çocuk var



Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan 5 anne, mahkumiyet cezalarını bebekleri ile birlikte çekiyor. Cezaevinde anneleriyle birlikte büyümek zorunda olan bebeklerin en büyüğü 2022 doğumlu, geriye kalan 4 bebek ise bu yıl içinde dünyaya geldi. Dünyaya gözlerini parmaklıklar arasında açarak, hayata ilk adımlarını 4 duvar arasında atan bebekler, 2 yaşına geldikleri zaman annelerinden koparılarak, varsa aile yakınlarına ya da çocuk yuvasına teslim ediliyor.

TABLO CAN YAKICI

Ülkede resmi kayıtlara yansıyan ‘Çocuk’ profili iç sızlattı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Merkezi Cezaevindeki çocuk ve genç suçlu profilini inceledik.

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, konuya ilgili açıklamalarda bulundu. 54 farklı ülkeden binin üzerinde mahkum ve tutuklunun bulunduğu Merkezi Cezaevi’nde 14 ile 18 yaş aralığında 16 mahkum ve tutuklu çocuk var. Farklı suçlardan hüküm alan ve yargılanmayı bekleyen genç tutuklu sayısı ise 93. Yaş aralığı 19 ile 21 olan genç ve çocuk suçlular için ülkemizde ne yazık ıslah evi yok. Personel eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan Cezaevi yönetimi, çocuk ve genç suçluları cezaevi imkanlarınca ayrı bir bölümde tutuyor.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan bebekler ile ilgili açıklamalarda bulunan Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, bebeklerin bakımlarının tamamen cezaevi tarafından üstlenildiğini söyledi. Devlet katkısının yeterli olmadığına dikkati çeken Erdoğan, “Bez, mama, kıyafet, şampuan ve birçok ihtiyacı yardım kurumlarından ve personelin desteği ile karşılıyoruz” dedi.



Türkiye’de bir yılda 10 binden fazla kız çocuğuna nikah Türkiye’de bir yılda 16 ve 17 yaş aralığındaki 10 binden fazla kız çocuğunun resmi nikâhla evlendirildiği ortaya çıktı. Türkiye’deki çocukların yüzde 45,2’si toplumsal dışlanma ve yoksulluk riski altında olduğu vurgulandı



Türkiye’de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 20 Kasım

2022 yılında 16 ve 17 yaş aralığındaki 10 binden fazla kız çocuğunun resmi nikâhla evlendirildiği belirtilen raporda ayrıca Türkiye’deki çocukların yüzde 45,2’si toplumsal dışlanma ve yoksulluk riski altında olduğu da vurgulandı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye'de yaşayan çocukların mevcut durumuna dair hazırladığı çarpıcı bir raporu kamuoyuyla paylaştı.

13-17 yaş grubundaki çocukların %50,5'inin sınava iyi hazırlanmış olsa bile endişeli hissettiklerinin belirtildiği raporda yer alan veriler, öğrencilerin eğitim sistemine olan güvensizliğini açık bir şekilde ifade ederek yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Raporda ayrıca Türkiye'deki çocukların yüzde 45,2'si toplumsal dışlanma ve yoksulluk riski altında olduğu da vurgulandı.

10 BİNDEN FAZLA KIZ ÇOCUĞU RESMİ NİKÂHLA EVLENDİRİLDİ



16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER VERİYE DAHİL DEĞİL

Raporda çocuk evliliklerle ilgili şu tespitlerde bulunuldu:

– Çocukların haklarına saygı duyulmadığını hissetmelerine yol açan mevcut durum aslında TÜİK tarafından verilen birtakım istatistiklerle doğrulanmaktadır. 2022 yılında 16-17 yaş grubundaki resmi kız çocukları evlilikleri %2'dir (TÜİK, 2022). Bu oran görünürde düşüktür ancak verinin sunuluş biçimi gerçeğin üstünü örtme teşebbüsüdür: ‘Yüzde 2’ on bini aşkın kız çocuğu evliliği anlamına gelmektedir ve bu sayı sadece 16 ve 17 yaşındaki kız çocuklarının resmi olarak evliliklerini ifade etmektedir. Bir diğer deyişle, 16 yaşından küçük kız çocuklarının kanuna göre evlendirilemeyecek olmasından dolayı 16 yaşından küçük çocuk evlilikleri sıfır olarak kabul edilmiştir ve 16-17 yaşındaki resmi nikâhlı olmayan evlilikler bu sayıya dâhil değildir.

Öte yandan; yapılan incelemeler sonucunda 2002-2013 yılları arasında mahkeme kararı ile yaşı büyütülen ve 18 yaşından küçük olanların evlendirilme sayısının 10.237’dir. Bu sayının 362'si erkek çocuklar iken 9 bin 875'i kız çocuklardır. Kız çocuklar erkek çocuklara kıyasla 27 kat daha fazla yaşı büyütülerek evlendirilmektedir. Çocuk evliliklerine ilişkin kişilerin bakış açısından belki de daha önemlisi devletin meseleyi ele alış biçimidir.







Beş milyon çocuk, beş yaşını bitiremeden ölüyor



Dünyada beş milyon çocuk, beş yaşını bitiremeden hayatını kaybediyor. 250 milyonu okula gitmiyor, 160 milyonu çalışmak zorunda



20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düşündüren veriler gözler önüne serildi... Dünyada beş milyon çocuk beş yaşını bitiremeden hayatını kaybediyor. 250 milyonu okula gitmiyor, 160 milyonu çalışmak zorunda.

Güne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun, “UNICEF’in hesaplamalarına nazaran hala her yıl 5 milyon çocuk, beş yaşını dolduramadan hayatını yitiriyor. Bu ölümlerin birçoğu ise pak suyun, daha âlâ hijyen şartlarının ve işleyen bir sıhhat sisteminin varlığı halinde önlenebilecek ölümlerdir” dedi.

4 YILDA 8 MİLYON YENİ ÇOCUK İŞÇİ

Savaşların en çok çocukların hak mağduriyetine neden olduğunu kaydeden Braun, çocukların okula gitme oranı ile ilgili de bilgi vererek “Dünya çapında okula gitme oranı artmış olsa da günümüzde hala 250 milyon çocuk okula gitmiyor. Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma sonucunda 2021 yılında yayınladıkları rapora nazaran, çocuk personel sayısı 160 milyona ulaşmış ve bu sayı son 4 yılda 8,4 milyon artmıştır” sözlerini kullandı.

UNİCEF’in 2023 Nisan ayında yayınlamış olduğu ve 14 bin 705 çocuktan alınan bilgiye dayanan Türkiye Çocuk Araştırması 2022 raporuna göre de, 3-17 yaş grubundaki çocuklar içinde haftada en az iki kez banyo yapan çocuk oranı yüzde 89; günde bir defa diş fırçalayan çocuk oranı sadece yüzde 35.

Braun, bu rakamların en önemli sebebinin ebeveynlerin alışkanlıklarının çocuklara yansıması olduğunu vurgulayarak çocukların bu alışkanlıkları küçük yaşta edinmesi gerektiğini söyledi. Küçük yaşta edinilmesi gereken alışkanlıklara örnek olarak spora işaret eden Braun, çocuklara spor alışkanlıkları kazandıracak olanaklar sunulmasının önemini anlattı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ülkemizdeki çocuk profilinde ortaya acı ve ürkütücü bir tablo çıktı.Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan 5 anne, mahkumiyet cezalarını bebekleri ile birlikte çekiyor. Cezaevinde anneleriyle birlikte büyümek zorunda olan bebeklerin en büyüğü 2022 doğumlu, geriye kalan 4 bebek ise bu yıl içinde dünyaya geldi. Dünyaya gözlerini parmaklıklar arasında açarak, hayata ilk adımlarını 4 duvar arasında atan bebekler, 2 yaşına geldikleri zaman annelerinden koparılarak, varsa aile yakınlarına ya da çocuk yuvasına teslim ediliyor.Ülkede resmi kayıtlara yansıyan ‘Çocuk’ profili iç sızlattı.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Merkezi Cezaevindeki çocuk ve genç suçlu profilini inceledik.Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, konuya ilgili açıklamalarda bulundu. 54 farklı ülkeden binin üzerinde mahkum ve tutuklunun bulunduğu Merkezi Cezaevi’nde 14 ile 18 yaş aralığında 16 mahkum ve tutuklu çocuk var. Farklı suçlardan hüküm alan ve yargılanmayı bekleyen genç tutuklu sayısı ise 93. Yaş aralığı 19 ile 21 olan genç ve çocuk suçlular için ülkemizde ne yazık ıslah evi yok. Personel eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan Cezaevi yönetimi, çocuk ve genç suçluları cezaevi imkanlarınca ayrı bir bölümde tutuyor.Merkezi Cezaevi’nde bulunan bebekler ile ilgili açıklamalarda bulunan Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, bebeklerin bakımlarının tamamen cezaevi tarafından üstlenildiğini söyledi. Devlet katkısının yeterli olmadığına dikkati çeken Erdoğan, “Bez, mama, kıyafet, şampuan ve birçok ihtiyacı yardım kurumlarından ve personelin desteği ile karşılıyoruz” dedi.16 ve 17 yaş aralığındaki 10 binden fazla kız çocuğunun resmi nikâhla evlendirildiği ortaya çıktı. Türkiye’deki çocukların yüzde 45,2’si toplumsal dışlanma ve yoksulluk riski altında olduğu vurgulandıTürkiye’de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de yaşayan çocukların mevcut durumuna dair dikkat çeken bir rapor hazırladı.2022 yılında 16 ve 17 yaş aralığındaki 10 binden fazla kız çocuğunun resmi nikâhla evlendirildiği belirtilen raporda ayrıca Türkiye’deki çocukların yüzde 45,2’si toplumsal dışlanma ve yoksulluk riski altında olduğu da vurgulandıÇağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye'de yaşayan çocukların mevcut durumuna dair hazırladığı çarpıcı bir raporu kamuoyuyla paylaştı.13-17 yaş grubundaki çocukların %50,5'inin sınava iyi hazırlanmış olsa bile endişeli hissettiklerinin belirtildiği raporda yer alan veriler, öğrencilerin eğitim sistemine olan güvensizliğini açık bir şekilde ifade ederek yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Raporda ayrıca Türkiye'deki çocukların yüzde 45,2'si toplumsal dışlanma ve yoksulluk riski altında olduğu da vurgulandı. Cumhuriyet ’in 100. yılında çocukların mevcut durumuna ilişkin hazırlanan raporda; eğitim sistemindeki eşitsizliklerin dışında çocuk işçiliği, çocuğa yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, çocuk istismarı, çocuk evlilikleri vb. konular dikkat çekici diğer başlıklar olarak ön plana çıktı. Raporda yer alan 2022 yılında 10 binden fazla kız çocuğunun resmi nikâhla evlendirildiğine yönelik ifadeler, raporun en çarpıcı verilerinden birini ortaya koydu.Raporda çocuk evliliklerle ilgili şu tespitlerde bulunuldu:– Çocukların haklarına saygı duyulmadığını hissetmelerine yol açan mevcut durum aslında TÜİK tarafından verilen birtakım istatistiklerle doğrulanmaktadır. 2022 yılında 16-17 yaş grubundaki resmi kız çocukları evlilikleri %2'dir (TÜİK, 2022). Bu oran görünürde düşüktür ancak verinin sunuluş biçimi gerçeğin üstünü örtme teşebbüsüdür: ‘Yüzde 2’ on bini aşkın kız çocuğu evliliği anlamına gelmektedir ve bu sayı sadece 16 ve 17 yaşındaki kız çocuklarının resmi olarak evliliklerini ifade etmektedir. Bir diğer deyişle, 16 yaşından küçük kız çocuklarının kanuna göre evlendirilemeyecek olmasından dolayı 16 yaşından küçük çocuk evlilikleri sıfır olarak kabul edilmiştir ve 16-17 yaşındaki resmi nikâhlı olmayan evlilikler bu sayıya dâhil değildir.Öte yandan; yapılan incelemeler sonucunda 2002-2013 yılları arasında mahkeme kararı ile yaşı büyütülen ve 18 yaşından küçük olanların evlendirilme sayısının 10.237’dir. Bu sayının 362'si erkek çocuklar iken 9 bin 875'i kız çocuklardır. Kız çocuklar erkek çocuklara kıyasla 27 kat daha fazla yaşı büyütülerek evlendirilmektedir. Çocuk evliliklerine ilişkin kişilerin bakış açısından belki de daha önemlisi devletin meseleyi ele alış biçimidir.Dünyada beş milyon çocuk, beş yaşını bitiremeden hayatını kaybediyor. 250 milyonu okula gitmiyor, 160 milyonu çalışmak zorunda20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düşündüren veriler gözler önüne serildi... Dünyada beş milyon çocuk beş yaşını bitiremeden hayatını kaybediyor. 250 milyonu okula gitmiyor, 160 milyonu çalışmak zorunda.Güne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun, “UNICEF’in hesaplamalarına nazaran hala her yıl 5 milyon çocuk, beş yaşını dolduramadan hayatını yitiriyor. Bu ölümlerin birçoğu ise pak suyun, daha âlâ hijyen şartlarının ve işleyen bir sıhhat sisteminin varlığı halinde önlenebilecek ölümlerdir” dedi.Savaşların en çok çocukların hak mağduriyetine neden olduğunu kaydeden Braun, çocukların okula gitme oranı ile ilgili de bilgi vererek “Dünya çapında okula gitme oranı artmış olsa da günümüzde hala 250 milyon çocuk okula gitmiyor. Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma sonucunda 2021 yılında yayınladıkları rapora nazaran, çocuk personel sayısı 160 milyona ulaşmış ve bu sayı son 4 yılda 8,4 milyon artmıştır” sözlerini kullandı.UNİCEF’in 2023 Nisan ayında yayınlamış olduğu ve 14 bin 705 çocuktan alınan bilgiye dayanan Türkiye Çocuk Araştırması 2022 raporuna göre de, 3-17 yaş grubundaki çocuklar içinde haftada en az iki kez banyo yapan çocuk oranı yüzde 89; günde bir defa diş fırçalayan çocuk oranı sadece yüzde 35.Braun, bu rakamların en önemli sebebinin ebeveynlerin alışkanlıklarının çocuklara yansıması olduğunu vurgulayarak çocukların bu alışkanlıkları küçük yaşta edinmesi gerektiğini söyledi. Küçük yaşta edinilmesi gereken alışkanlıklara örnek olarak spora işaret eden Braun, çocuklara spor alışkanlıkları kazandıracak olanaklar sunulmasının önemini anlattı.