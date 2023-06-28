“Ani ölümler artacak”

Bedeoğlu Eczanesi işletmecisi Evren Neşe dün genç yaşta hayatını kaybeden Tolga Kınacı’nın ardından sosyal medya hesabından 22 Eylül 2022 tarihinde yaptığı paylaşımı yine paylaşarak uyarıda bulundu.

Neşe, paylaşımında Covid sürecinde yapılan aşıların yan etkilerinin devam ettiğine dikkat çekerek, Covid sonrasında dünyada birçok artan hastalık ve ani ölümlerin görüldüğüne vurgu yaptı.

Bedeoğlu Eczanesi işletmecisi Evren Neşe’nin paylaşımı şöyle:

Yine bir gencimizi 45 yaşında kaybettik çok üzgünüz ama yine sonuç kalp yetmezliği ve kalp krizi , ezberlenmiş bir otopsi sonucu! Şimdi ben buradan Sağlık Bakanlığını yine uyarıyorum ve 22 Eylül 2022 yazdığım yazıyı yine paylaşıyorum ; Sağlık Bakanlığının dikkatine sunuyorum ;Daha önceki yazılarımda da söylediğim gibi bu covid süreci geçecek ama sonuçta diğer hastalıklar patlayacak demiştim. Şimdi yine söylüyorum; kanser artacak, kalp krizleri artacak, karaciğerde görülen lezyonlar artacak, hafıza sorunları artacak, ani ve genç ölümler artacak. Şimdi diyeceksiniz ki nerden biliyorum bunları? Çünkü ilk defa dünya, kütle bazında tüm nüfusu kapsayacak şekilde bir deneysel sürece girdi. Bu deneysel sürecin sonuçlarını bizler hemen görmeyeceğiz zaman içerisinde peyder pey bu hastalıklar, ani ölümler ortaya çıkacak. Son zamanlarda bu deneysel sıvılardan sonra zamansız ani ölümler, zamansız aniden ortaya çıkan akut hastalıklar, hafıza sorunları, zona, tansiyon ve emboli sorunları ve kalp krizlerinde de gözle görünür artışlar var. Bakın ben bunları kendi eczaneme gelen hasta profillerinden gözlemliyorum ki daha 3-5 yıl sonra neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Halk önlem alın diyor ama Biontec mRNA sıvıları girmiş vücuda hem de bir tane iki tane değil 5 tane ve hatırlatma dozu da var , önlem alınacak durum yok iş işten geçmiştir!!!!” Almanya’da şuan binlerce dava başladı.



