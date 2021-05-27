Tüp gaza zam !

5 ay önce Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı'nın gelmesiyle 5 TL indirime gidilen tüp gaz tekrar zamlandı.
5 TL lik zamdan sonra fiyatlar aşşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
2 KG TÜP 18 TL
10 KG TÜP 90 TL
15 KG TÜP 135 TL
25 KG TÜP 225 TL
45 KG TÜP 405 TL
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