Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi: "Önemli ve güven verici bir gelişme”

Amcaoğlu, “Türkiye’den borularla su getirilmesi, asrın projesiydi. Şimdi bu büyüklükte ve önemdeki projelerimizin sayısı iki olacak” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye asrın projesiyle su getirilmesinin ardından, kablo ile elektrik getirilmesinin çok değerli bir adım olacağını, bunun ülkeye tartışılmaz büyüklükte güç kazandıracağını söyledi.

Amcaoğlu, “Türkiye’den borularla su getirilmesi, asrın projesiydi. Şimdi bu büyüklükte ve önemdeki projelerimizin sayısı iki olacak” dedi.

Bakan Amcaoğlu basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay’ın “KKTC’ye kablo ile elektrik” müjdesinin mutluluk ve güven verici olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Türkiye ile elektrikte enterkonnekte olunmasının önemli bir gelişme olacağını, bu projenin, sadece KKTC’yi değil, tüm adayı Avrupa elektrik şebekesine bağlayacağını vurguladı.

Avrupa Elektrik Sistemi İşletmecileri Birliği’nin (ENTSO), Türkiye ile Kıbrıs adasının enterkonnekte olmasına bir sıkıntı yaratmayacağına inanç belirten Amcaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’nin sudan sonra en önemli ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temin edileceği müjdesinden bir vatandaş olarak büyük mutluluk duyuyorum. Bunun da ötesinde, gerek su, gerekse elektrik akışının, adadaki iki devletin iş birliğiyle barışa hizmet edebileceğinden de eminim. En başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Sayın Oktay’a yürekten teşekkürlerimi sunarım.”

