4 sendika: "ODTÜ KKK'deki bir çöküş yükseköğrenimin çöküşü olur"

KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN ve Kampüs-Sen, ODTÜ KKK’de işten çıkarılan çalışanlarla ilgili basın açıklaması yaptı; hükümete ODTÜ KKK için adım atma çağrısında bulundu

4 eğitim sendikası, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde (ODTÜ KKK) işten atılan personelle ilişkin basın açıklaması yaparak, bir an önce ODTÜ’de yaşanan sorunların çözümlenmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampüsü Sendikası (Kampüs-Sen), cuma günü ODTÜ KKK’de işten çıkarılan 13 personele ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması, sendika yönetim kurullarının katılımlarıyla bugün saat 12.00’de KTÖS binasında yer aldı.

Sendika temsilcileri, ODTÜ’de yaşananların genel olarak sektörün içerisinde olduğu durumun bir yansıması olduğuna işaret ederek, ODTÜ’de yaşanabilecek bir çöküşün de tüm yükseköğrenimin çöküşü olacağı konusunda uyardı.

Hükümetin bir an önce sorunun çözümüne yönelik adım atması gerektiğini savunan sendikalar, ODTÜ yönetimi ve Kampüs-Sen’in de yer alacağı bir diyalog masası oluşturulmasını talep etti.

Sendikalar, üniversitelerde örgütlenmenin önemine vurgu yaparak, ancak örgütlenildiği takdirde personelin iş güvencesinin sağlanabileceğini vurguladı.

