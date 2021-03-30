Amcaoğlu-Derya gerilimi

Meclis’te Amcaoğlu ile Derya arasında tartışma yaşandı



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya arasında tartışma yaşandı.

Bakan Olgun Amcaoğlu, kürsüde konuşurken milletvekili Doğuş Derya tarafından sürenin dolduğu konusunda uyarıldı.

Olgun Amcaoğlu, “Sende aleni polis gibi Doğuş yani ikide bir işaret çakan” diye karşılık vermesinin ardından Doğuş Derya “Bana Doğuş diyemen” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Amcaoğlu, “Doğuş hanım” diyerek özür diledi

Kürsüde konuşurken sürekli Doğuş Derya tarafından konsantrasyonunun bozulduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Konsantrasyonumu bozmak için provokasyon görevi edindiysen, beni provoke edemen yanlış adamı seçtin. Saygımdan dolayı sana bir şey söylemek istemem ama biraz daha beni dinleyin” dedi.

Doğuş Derya sürenin aşılmasına dikkat çekerek, “Terbiyeli konuş hadsizlik etme” diye yanıt verdi.

Amcaoğlu bunun üzerine “Kürsüdekine saygı duy hadsizlik etme” diye konuşunca karşılıklı atışmalar yaşandı ve Amcaoğlu kürsüden indi.

Doğuş Derya, “Hızlı futbolcunuzu sakinleştirin” deyince tartışma sona erdi.

