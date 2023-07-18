banner913
banner932
"Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi
30 0
Kavruluyoruz!
Kavruluyoruz!
29 0
 
Kaymaklı start verdi
Kaymaklı start verdi
27 0
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
17 0
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
32 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
121 0
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
48 0
banner964

Amcaoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ı kabul etti

banner476

Geçen yıl hayata geçen belediyeler reformu konusunda da fikir alışverişinde bulunan iki belediye başkanı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi’nin ileride gerçekleştirebileceği iş birlikleri konusunda da görüşerek, anlaştı

banner825
Amcaoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ı kabul etti
banner960
Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Hizmet Binası’nda bugün yapılan görüşmede, Amcaoğlu, Yıldız’a, Gönyeli Alayköy Belediyesi hakkında bilgi vererek, birleşme sonrasındaki yeni durumu anlattı.
Geçen yıl hayata geçen belediyeler reformu konusunda da fikir alışverişinde bulunan iki belediye başkanı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi’nin ileride gerçekleştirebileceği iş birlikleri konusunda da görüşerek, anlaştı.
Kabulün ardından Amcaoğlu ve Yıldız, bölgeyi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.