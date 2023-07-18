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İŞAD, 20 Temmuz Fen Lisesi okul birincisine başarı destek ödülü verdi

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İŞAD, 20 Temmuz Fen Lisesi okul birincisine başarı destek ödülü verdi
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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), 20 Temmuz Fen Lisesi 2023 yılı okul birincisi Esma Yazan’a başarı destek ödülü verdi. Öğrenciye ödülü, İŞAD Yönetimi adına Başkan Enver Mamülcü ve Asbaşkan Ali İhsan Çevik tarafından takdim edildi.
İŞAD’dan yapılan açıklamaya göre Dernek, ekonomi, kültür, bilim teknik, spor ve eğitim alanlarında katkılar sağlıyor. Bu bağlamda, 20 Temmuz Fen Lisesi 2023 yılı okul birincisi Esma Yazan’a başarı destek ödülü İŞAD Yönetimi adına Başkan Enver Mamülcü ve Asbaşkan Ali İhsan Çevik tarafından takdim edildi.
Açıklamada, “Memleketimizin gelecekteki gerçek sahiplerinin, yani çocuklarımızın her platformda yanında olduğumuzu belirten nişanımızı takıyor, başarının her daim yanında olmaya devam ediyoruz” denildi.
 

Etiketler; #İŞAD #Enver Mamülcü #20 Temmuz Fen Lisesi
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