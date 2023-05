Altın Madalya, Prof. Hıncal’ın oldu

Bu yıl altıncı kez düzenlenen YDÜ Bilim Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl bilim kategorisinde ikinci kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Evren Hıncal oldu

Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile birlikte 7 kategoride 76 akademisyenin ödül aldığı Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın da katıldığı törenle sahiplerini buldu.Tören, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.Yoğun katılımla gerçekleşen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri töreninde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü, Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü, En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü ve bilim dalında ikinci kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile birlikte 7 kategoride 76 bilim insanı ödüllendirildi. Bilim kategorisinde ikinci kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi ise Prof. Dr. Evren Hıncal oldu.Altıncısı düzenlenen YDÜ Bilim Ödüllerinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim, sanat, teknoloji, sağlık ve daha birçok alanda yaptığı çalışmalar ile dünya sıralamalarında büyük başarılar yakaladığını söyledi.KKTC’nin yaşadığı siyasi zorluklara değinerek eğitim ve bilimin tüm engelleri aşabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Siz değerli bilim insanlarımızın çalışmaları sayesinde önümüzdeki tüm engelleri bir bir aşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak birbirinize bağlılığınız ve başarılı ekip çalışması ile yürüttüğünüz tüm projeleri takdir ediyorum. Sizlerin başarıları aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de başarısı demektir” dedi.Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da, YDÜ’nün; eğitim, bilim ve sanat alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile aynı seviyeye taşıdığını vurguladı.YDÜ’nün sadece eğitimde değil; sağlık, teknoloji, bilim, sanat alanlarında da başarılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turgay Avcı, “Yakın Doğu Üniversitesi birçok alanda büyük başarılar elde etmiştir ve etmeye devam ediyor. Bitmeyen enerjisi ile yoluna devam Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve Günsel Ailesini kutluyorum” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenlik vizyonu ile ilerlediğini belirtti. Günsel, “Bu bakış açısıyla; dünya bilimine ve insanlığa katkı sağlamak, ev sahipliği yaptığımız ya da katıldığımız bilimsel etkinliklerde KKTC’yi temsil etmek; bilim, sanat ve teknolojide toplumsal ilerlemeye öncülük ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başta Türkiyemiz olmak üzere Türk dünyası ile bütünlüğünü güçlendirmek öncelikli hedeflerimizdir” ifadesini kullandı.“İnsanlar, ülkeler ve toplumlar için; cesaret ve esaret arasında sadece ince bir çizgi vardır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Günümüzün dünyasında bilim ve teknolojide cesur adımlar atamazsak küresel rekabet çağında bunun sonu; maalesef esarettir. Bu nedenle, bilim ve teknolojide ilerlemek, her şeyden önce bir milli menfaat meselesidir ve Ülkemizin kalkınabilmesi için en önemli gerekliliktir” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Pandemi döneminde; koruyucu burun spreyi Olirin’i kullanıma sunmamızdan ülkemizin yerli PCR kitini ürtmeye, solunum cihazları geliştirmekten, dezenfektan, maske ve yüz siperliği gibi temel kullanım ürünlerini geliştirip üretmeye kadar attığımız her adım işte bu gerekliliğin ve motivasyonun bir ürünüydü” ifadelerini kullandı.Yerli ve milli otomobil GÜNSEL’den de bahseden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “ARGE’sinden tasarım ve mühendisliğine kadar; tamamen içerisinde bulunduğum kampüste kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’imiz ise bu motivasyonun en büyük sonucudur. Çünkü; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yazgısını değiştirecek olan GÜNSEL’in seri üretime başlayarak dünya yollarında boy göstermesi, sağlayacağı ekonomik kalkınmanın yanı sıra ülke insanımıza kazandıracağı özgüven açısından da paha biçilemez değerdedir” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun yayımladığı sıralamalarda üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bizim önceliğimiz; bilimin topluma katkısını artırmak, keşifleri teşvik etmek ve geleceğin bilim insanlarını cesaretlendirmektir. Bilimsel üretime verdiğimiz değerin en önemli sembolü olan Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nin de amacı budur. Çünkü bu yolculuğumuz asla bitmeyecek” dedi.Ödül törenindeki konuşmasına “Akademisyenlik, uzun bir yol arkadaşlığıdır” sözleri ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, “Gururla ve mutlulukla söylemek istiyorum ki; belirlenen büyük hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışarak yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve bütün bu çalışmalardan doğan bilgiyi bilimsel temellerde dünya ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2022’de birçok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından aldığı başarıları hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından Ekim 2022’de açıklanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 104 ülkeden yaklaşık 2 bin üniversite arasında, 601-800 bandında; dünya genç üniversiteler sıralamasında 251-300 bandında; etki sıralamasında ise 401-600 bandında yer aldı. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alırken yükselişimizi sürdürerek Bilgisayar Bilimleri alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik alanında ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldık” diyerek bu başarının Yakın Doğu Üniversitesi’nin özellikle teknoloji geliştirme ve üretme vizyonunun bir yansıması olarak son derece değerli olduğunu belirtti.Yakın Doğu Üniversitesi’nin ABD’li US News & World Report’un yayımladığı “En İyi Global Üniversiteler 2022-2023” alan sıralamasındaki başarısından da bahseden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi, fizik alanında listeye girebilen tek KKTC üniversitesi oldu. Ayrıca bu sıralamada mühendislik alanında dünya genelinde 436’ncı sırada yer alarak bu alanda Kıbrıs’ın en iyisi ve Türkiye’nin ise en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterildi” ifadelerini kullandı.