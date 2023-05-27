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Almanya’da Türk ailenin başına gökten servet yağdı

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Almanya'da yaşayan bir Türk ailesinin bahçesine göktaşı düştü. Yapılan araştırmalara, eyalete düşen en büyük göktaşı olduğunu tespit etti. Türk ailesinin başına konan bu talih kuşunun değeri adeta dudak uçuklatan cinsten

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Almanya’da Türk ailenin başına gökten servet yağdı
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Almanya'da yaşayan Türk ailenin başına talih kuşu kondu. Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesinin bahçesine bir gök taşı düştü. 
Gök taşının 3.7 kilo olduğu düşünülürken, değerinin ise tam 200 bin euro (yaklaşık 4 milyon 300 bin lira) olduğu belirlendi.
Konuya ilişkin görüşlerini aktaran Mahmut Şahin, "Kahve içmek için bahçeye çıktığımız sırada yerde büyük bir delik gördü. Kızlarım mıknatıslı teste gönderdi" dedi.
Almanya ile beraber başka ülkelerden de gök taşına dair teklif aldığını belirten Şahin, en yüksek teklifin 200 bin Euro olduğunu söyledi.
Şahin, düşen gök taşı parçasını şu an için bir kasada sakladıklarını belirtti. Öte yandan yapılan araştırmalara göre bunun eyalete düşen en büyük gök taşı olduğu belirlendi.
 
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