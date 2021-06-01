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Altan için dikkat çeken karar

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Rüşvet suçundan yargılanan Polis eski Baş Müfettiş Ali Savaş Altan, Ağır Ceza Mahkemesine havale edilen suçlarından sonra, mahkemeye etki edebilecek hususlarda suç teşkil eden girişimlerde bulunulduğu tespit edilerek tekrar tutuklanmıştı.

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Altan için dikkat çeken karar

Altan dün çıkarıldığı mahkemede teminatla serbest bırakılması dikkat çekti.
Altan’ın KKTC’yi terk etme olasılığının çok yüksek olması bu konuda kaygı uyandırdı.
Son olayda yapılan tahkikat neticesinde kamuoyu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’a ve polis teşkilatına büyük güven duyarak takdir toplamıştı.
 
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