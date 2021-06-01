Geçişler Cuma günü başlayabilir

Karşılıklı geçiş noktalarının dün açılacağı duyurulmuştu ancak geçişler başlamadı. Lokmacı kapısı da dahil tüm kapıların cuma günü açılmasının hedeflendiği açıklandı





Başbakan Ersan Saner, 31 Mayıs’ta, haftalık PCR testi ile karşılıklı geçiş noktalarının açılacağını duyursa da dün sabah itibariyle geçişler başlamadı.

Kermiya, Ledra Palace ve Lokmacı geçiş noktalarında işlemler dün başlamadı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Lokmacı kapısı da dahil tüm kapıların cuma günü açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’le dün toplantı yaptıklarını kaydeden Olgun yazılı açıklamasında, kapıların açılmasıyla ilgili şu bilgilere yer verdi:

“Geçtiğimiz Cuma günü İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin almış olduğu tavsiye kararı neticesinde bugün, şahsım ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında gerçekleşen toplantıda tüm geçiş kapılarının COVID-19 öncesi şartlarda operasyonel hale getirilmesi konusunda ön mutabakata varılmıştır. Muhatabımla önümüzdeki Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek tüm geçiş kapılarını operasyonel hale getirecek açıklamayı, siyasi otoritelerin onayını takiben, sonuçlandırma kararı aldık.

HEDEF CUMA

Hedefimiz önümüzdeki Cuma günü Surlariçi esnafının uzun zamandır beklediği Lokmacı kapısı da dahil tüm geçiş kapılarını operasyonel hale getirilmesidir.

Çalışmalarımız sonucunda, COVID-19 öncesi şartlarda olduğu gibi gerek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gerekse üçüncü ülke vatandaşları geçiş kapılarını kullanabilecektir.

Bugün vardığımız ön mutabakat, Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatifle bizlere verdikleri talimat doğrultusunda Mart ayından beridir BM nezdinde yapıcı bir atmosferde yürütülen yoğun uğraşıların bir sonucudur. Çarşamba günü yapacağımız toplantıda, varılacak nihai mutabakat doğrultusunda BM tarafından yapılacak olan açıklamaya son şekli verilecektir. Bu yolla Cuma günü itibarıyla tüm geçiş kapılarının, yani 9 kapının birden operasyonel hale getirilmesi sağlanacaktır.”

Öte yandan Güneyde hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos, geçişlerin yeniden açılmasıyla ilgili prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Koushos, geçişlerin Cuma günü başlayabileceğini ancak kişilerin hangi Covid-19 belgesi ibraz etmeleri konusunda henüz karar alınmadığını de söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis, Kıbrıslı Türk müzakereci Ergün Olgun ve BM’nin Özel temsilcisi Elizbeth Spehar arasında gerçekleşen telekonferans sonrası basına bilgi veren hükümet sözcüsü, geçişlerle ilgili tüm kuralları, aşı sertifikaları dahil Çarşamba günü paylaşılacağını aktardı.

“Geçiş noktalarının yeniden açılmasıyla Coronavirüs salgınından önceki pozisyonuna gelmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunan sözcü, geçişlerde tek farkın Covid-19 ile ilgili gerekli belgelerin ibrazı olacağını söyledi.

Koushos, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzakerecilerin Çarşamba günü yeniden telekonferans yoluyla bir araya geleceğini de söyledi.



