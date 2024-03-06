Alsancak bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi

Alsancak köy merkezi ile Belediye binasının batı kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında, Alsancak köy Merkezi (kahvehaneler bölgesi) ile Belediye binasıının batı kısmına elektrik verilemeyecek.

