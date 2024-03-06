Büyükkonuk köy meydanında sağlık taraması yapılacak

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi “Genç Yeryüzü Doktorları” Kulübü iş birliğinde Büyükkonuk köy meydanında sağlık etkinliği düzenleniyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 10.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacak etkinlikte, Genel Anamnez, Doğru Diş Fırçalama (Ağız Diş Sağlığı) konusunda bilgilendirme yapılacak.
Etkinlikte ayrıca kan şeker ölçümü ile tansiyon ölçümü de yapılacak.
Açıklamada, Akılcı İlaç Kullanımı, Renk Körlüğü, AIDS Bilgilendirme Masası, Heimlich Manevra Standında uzmanlar tarafından, bölge halkının sağlıyla ilgili sorulara cevap verileceği ve sağlık konusunda bilinçlendirileceği kaydedildi.
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