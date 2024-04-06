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“Allah bizleri vatansız, bayraksız, imansız bırakmasın”

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Hala Sultan İlahiyat Kolejinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Meclis Başkanı Töre, “Allah bizleri vatansız, bayraksız, imansız bırakmasın” dedi

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“Allah bizleri vatansız, bayraksız, imansız bırakmasın”
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Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, tüm gençlerin Türk Milletini daha yukarı seviyeye çıkarmak için uğraş vermesi gerektiğini söyledi.
Başkan Töre, Hala Sultan İlahiyat Kolejinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “İstiklal Marşı Ezberleme Yarışması” ödül törenine katıldı.
Burada Okul Müdürü Himmet Turgut tarafından karşılanan Töre, etkinliğin düzenlendiği konferans salonunda öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı.
Töre, Türk milleti ile bir ve beraber olduklarını, Atatürk’ün izinde yürüdüklerini ifade etti ve İstiklal Marşı’nın her iki ülkenin de marşı olduğunu söyledi.
Mehmet Akif Ersoy dizelerinde vurguladığı şehitlerin, vatanı kendilerine hediye edenler olduğuna değinen Töre, bu emanete her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.
“Allah bizleri vatansız, bayraksız, imansız bırakmasın” dedi.
Gençlerin birer bayrak olduğunu vurgulayan Töre, tüm gençlerin Türk Milletini daha yukarı seviyeye çıkarmak için uğraş vermesi gerektiğini kaydetti.
Konuşmanın ardından Töre, dereceye giren öğrencilere belgelerini verdi.
Zorlu Töre, İstiklal Marşı’nın tamamını ezberleyen 270 öğrencinin adının da yazıldığı İstiklal Marşı köşesinin açılışını yaptı.
Töre, ayrıca Türkiye’de gerçekleşen müsabakalarda ikincilik elde eden okulun Yıldız Hentbol Takımı sporcuları ile de bir araya gelerek öğrencileri kutladı.
 
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