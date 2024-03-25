Cihan'ı Öldüren 'Makas' Terörü

Girne’de önceki gün kaldırımdaki yayaları ezerek 22 yaşındaki Girne Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Cihan Yüksel’in ölümüne, biri ağır iki öğrencinin de yaralanmasına neden olan araç sürücüsü Gökmen Güniken'in kaza anında aşırı süratli bir şekilde seyrettiği ve öndeki araçlara makas atarak ilerlediği ortaya çıktı

Girne’de önceki gün Gökmen Güniken isimli sürücünün aracıyla çarptığı ve hayatını kaybeden 21 yaşındaki Cihan Yüksel, arkadaşları 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’nın Girne Üniversitesi'nde hemşirelik öğrencisi olduğu belirtildi.Üç genç kızın Girne Akçiçek Hastanesi’nde staj yaptıkları ve Girne Barış Parkı’nda verilen iftar yemeğine gitmek için yoldaki kaldırımda yürüdükleri belirtildi.Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, Gökmen Güniken bugün mahkemeye çıkarılıp iki gün tutukluluk alırken, yaşamını hazin bir kaza sonucu kaybeden Cihan Yüksel’in cenazesinin Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.Öte yandan Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen bir kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü 20 yaşındaki Gökmen Güniken mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Polis Çavuşu , 23 Mart 2024 tarihinde saat 17:00’da Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde araç sürücüsü zanlı Gökmen Güniken’in yönetimindeki CS366 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizlik ile birlikte önündeki YA147 plakalı araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın sağ tekerine çarptığını mahkemeye aktardı.Polis çarpmanın etkisiyle aracın o esnada önce kaldırıma daha sonra kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca çarpmasının ardından, kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan 22 yaşındaki Cihan Yüksel, 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi.Polis, yaya Cihan Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı ve ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındığı, Begüm Döşkaya’nın ise cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.Polis zanlı Güniken’e yapılan nefes testinde alkol olmadığını, ancak kanında uyuşturucu olup olmadığının tespit edilmesi için kan alınarak tahlile gönderildiğini aktardı. Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsü Gökmen Güniken’in aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğü belirtildi.Polis ayrıca kazada zanlı ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavilerinin Girne Akçiçek Hastanesinde yapıldığını ve ayak bileği kırılan Mehtap Kutat’ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.Polis alınması gereken çevre şahadeti ve tanık ifadeleri olduğunu, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini ve aracın hız tespitinin henüz yapılamadığını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.