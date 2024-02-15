Alkollü sürücü, refüjü dağıttı

Lefkoşa’da dün sabah Rum plakalı bir araçla alkollü şekilde seyreden 56 yaşındaki Manouchehr Aramıdeh, İrsen Küçük Ortaokulu önünde refüje çıktı ve refüjdeki reklam panosu ile üç adet palmiye ağacına çarptı

Lefkoşa’da dün sabah 56 yaşındaki Manouchehr Aramıdeh adlı alkollü sürücü, seyir halindeyken İrsen Küçük Ortaokulu önlerine geldiğinde önce orta refüje, ardında da refüj içerisinde bulunan reklam panosu ve 3 adet palmiye ağacına çarparak durdu.

Kaza saat 09:00 sıralarında Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi.

56 yaşındaki Manouchehr Aramıdeh, 105 miligram alkollü içki tesiri altında,

Manouchehr ARAMIDEH (E-56), 105 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PPE 920 Rum plakalı Mercedes marka salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, İrsen Küçük Ortaokulu önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önce orta refüje, ardından da refüj içerisinde bulunan reklam panosu ve 3 adet palmiye ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. PPE 920 plakalı araç sürücüsü Manouchehr Aramıdeh tutuklandı.

