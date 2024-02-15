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Yoldan çıkıp kaldırıma çarptı

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Yoldan çıkıp kaldırıma çarptı
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Mağusa-İskele anayolunda dün St. Barnabas kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkıp önce bordür taşlarına ardından kaldırıma çarptı. Araç sürücüsü hafif yaralandı.
 
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