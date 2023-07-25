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Alkollü sürücü çembere daldı

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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda aşırı alkollü ve aşırı süratli araç sürücüsü 30 yaşındaki Erdoğan Can Çalışkan, Mevlevi Çemberine daldı

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Alkollü sürücü çembere daldı
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda alkollü sürücü çembere çarptı. Yaralanan olmadı.
Kaza önceki gece saat 23.30 raddelerinde meydana geldi.
30 yaşındaki Erdoğan Can Çalışkan, U 004 plakalı salon aracıyla Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda Güzelyurt’a doğru alkollü içki tesiri 245 Mlgr altında seyrederken, Mevlevi Çemberine geldiği esnada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu duramayarak Çembere daldı. Kaza sonucu yaralanan olmadı
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