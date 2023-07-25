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25 yaşındaki genç yoğun bakımda

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Lapta'da direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında bulunan beton havuza çarpan 25 yaşındaki Ahmet Ulaş Işık ağır yaralandı

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25 yaşındaki genç yoğun bakımda
Lapta'da dün sabah yaşanan kazada yaralanan Ahmet Ulaş Işık, yoğun bakıma alındı.
Kaza sabah saat 05:00 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak caddesi üzerinde meydana geldi.
25 yaşındaki Ahmet Ulaş Işık, yönetimindeki KD 051 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak yol kenarında bulunan beton havuza çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.
 
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