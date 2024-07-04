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Benzine 2,21 TL zam

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Benzine 2,21 TL zam
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Türkiye'de özel tüketim vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıta da dün sabah itibarıyla yansıdı.
ÖTV tutarı artışları ve KDV etkisiyle litre fiyatı benzinde 2,21 TL, motorinde 2,07 TL, otogazda (LPG) 95 kuruş arttı.
ÖTV zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,70 TL'ye, Ankara'da 45,70 TL'ye, İzmir'de 46,06 TL'ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,60 TL'ye, Ankara'da 45,63 TL'ye, İzmir'de TL'ye 46,00 TL'ye yükseldi.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
 
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