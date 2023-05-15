Alkış Kültür ve Sanat Derneği kuruldu

Kıbrıs kültürünü, sanatını yaşatma ve dünyaya tanıtma hedefiyle kurulan Alkış Kültür ve Sanat Derneği’nin genel kurulunda başkanlığa Gaye Astan Çoban seçildi.

Verilen bilgiye göre, derneğin Gazimağusa’daki binasında 13 Mayıs’ta gerçekleşen 1’inci Genel Kurul’da yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlendi.

Buna göre, Alkış Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu, “Gaye Astan Çoban (Başkan) Kamil Güley (Genel Sekreter), Gizem Sarp Astan (Mali Sekreter), Aygül Kuset(Faal Üye), Ahenk Yılgın Damgacı (Faal Üye), Mustafa Ülker (Yedek Üye) ve Cüneyt Gürsel’den (Yedek Üye)” oluştu.

Disiplin Kurulu üyeleri Serkan Soyalan (Başkan), Hasan Vatanseven, Asya İlktaç ve Müge Evram (Yedek Üye) oldu.

Denetleme Kurulu üyeleri Ercan Saymen (Başkan), Nazanin Çağlar, Emine Aktunç Ülker, Nesil Afşin’den (Yedek Üye) oluştu.

Dernek adına konuşma yapan Gaye Astan Çoban, Kıbrıs kültürü ve sanatını yaşatarak, dünyaya tanıtma, müzik, tiyatro, dans, resim, tasarım, sinema, film, şiir, heykel, fotoğraf ve daha birçok sanat dalında çalışmak ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakma hedeflerine işaret etti.

Kıbrıs kültür ve sanatının büyük ve eşsiz zenginliğe sahip olduğunu, ülkedeki kültür mirasının korunması, yaşatılması ve dünya çapında tanıtılmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Çoban, derneğin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.