Aliyev’den KKTC’ye destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin yapılacağı Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Tatar, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Tatar, Aliyev’in, KKTC’ye büyük önem ve destek verdiğini belirtti

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkilileri, bugün Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Gayriresmi Zirve'de bir araya gelecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisi ile düzenlenmesi kararlaştırılan zirveye Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan devlet başkanları ile üst düzey yetkilileri katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı zirvede, TDT gözlemci ülkeler Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Macaristan liderleri de yer alacak.

Zirveye, Aliyev'in daveti üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinin yapılacağı Azerbaycan’ın Şuşa kentine gitti.

KKTC’nin gözlemci üye olduğu TDT zirvesine katılacak olan Tatar, Füzuli Havalimanı’nda devlet başkanı statüsünde askeri törenle karşılandı.

Tatar ve beraberindeki heyet, karşılamanın ardından araçlarla Şuşa’ya geçti.

KKTC bayrağı, havalimanı ve Şuşa’nın çeşitli yerlerinde göndere çekilen zirve katılımcısı diğer ülkelerin bayraklarının arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmî açılışı bugün yapılacak zirve öncesi

dün Şuşa’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Şuşa Nümayendeliyi'nde yer alan baş başa görüşme, 13.30'da (Azerbaycan saatiyle 14.30) başladı.

Tatar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmeyi çok olumlu ve yararlı olarak niteledi.

KKTC ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirten Tatar, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatında, aile fotoğrafında yer alması, zirveye hitap etmesi ve toplantılara katılmasının fevkalade önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in KKTC’ye büyük önem ve destek verdiğini belirten Tatar, bu desteğin zaman içinde diğer Türk devletlerine de yayılacağına inanç belirtti. KKTC’nin dünyaya tanıtılması çabalarına verilen desteğin önemli olduğunu işaret eden Tatar, Türk birliğinin önemine dikkat çekti ve bu birliğin giderek güçleneceğini vurguladı.

KKTC’nin de bu birliğin bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, görüşmeyi çok olumlu ve yararlı olarak niteledi.

