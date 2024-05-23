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Alevkayası’ndaki yangın söndürüldü

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Alevkayası’ndaki yangın söndürüldü
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Alevkayası’nın güneyinde dün çıkan yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Polisten 9.00 sıralarında alınan bilgiye göre, Alevkayası’nın güneyinde dün 13.30 sıralarında başlayan yangın, sarp ve dik yamaçlarda devam ettiğinden söndürme çalışmaları zaman aldı.
İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ve bölge belediyelerince yürüttüğü çalışmalar sonunda söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangından etkilenen 100 dönümlük alan içindeki maki bitki örtüsü, kuru otlar ve muhtelif ağaçlar zarar gördü.
 
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