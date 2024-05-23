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Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu’nda kaza…

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bu sabah meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

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Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu’nda kaza…
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 06.30 sıralarında, 182 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Anyaogu Chıjoke Izuchukwu (E-26), SR 440 plakalı salon araç ile batıya doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyrettiği sırada, Hamitköy Ağıllar çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin bordür taşlarına ve çember içerisinde bulunan trafik yön levhasına çarptı. Sürücü, kontrolsüz bir şekilde yolun soluna doğra savrularak yol kenarında bulunan beton duvara çarpıp toprak alan içerisinde durdu. Kazada yaralanan olmazken, bahse konu araç sürücüsü tutuklandı.
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