Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, son günlerde “Serdinç Maypa” isimli kişi tarafından sosyal medya hesaplarından Emlakçılar Birliği üyeleri ve başkanı hakkında “vurgun” yapıldığı ve/veya “nitelikli dolandırıcılık” yapıldığı ve/veya “haksız kazanç elde edildiği” yönünde yaptığı iddiaları yalanladı.

Emlakçılar Birliği'nden dolandırıcılık iddialarına sert tepki



Emlakçılar Birliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:





Bizler, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) olarak Uzun yıllardır KKTC’de Emlak Sektörü’nün disiplin altına alınması, emlakçılığın yasa ile düzenlenmesi, emlakçıların yasa altında faaliyet göstermesi, emlakçılığın günün şartlarına uyum sağlaması için çalışmaktayız. Bizler ayrıca 38/2007 sayılı Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’nın uygulanması ve/veya bu yasa tahtında düzenlenmiş olan komisyon ve/veya kurulların çalıştırılması ve/veya devletin ve yerli halkın kaçak emlakçılıktan zarar görmemesi için çalışmalar yürütmekteyiz. 38/2007 sayılı Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası tahtında kurulan ve/veya kurulması zorunlu olan Komisyon’da temsiliyetimiz vardır.



Son günlerde “Serdinç Maypa” isimli kişi tarafından sosyal medya hesaplarından birliğimiz ve/veya birlik üyelerimiz ve/veya birlik başkanımız hakkında yanlış ve/veya yanlı ve/veya hatalı bilgi içeren kasıtlı haberler yapılmaktadır. Söz konusu haberlerin içeriğinde; Birlik ve/veya birlik başkanı tarafından “vurgun” yapıldığı ve/veya “nitelikli dolandırıcılık” yapıldığı ve/veya “haksız kazanç elde edildiği” yönünde çirkin ve gerçeklik payı bulunmayan beyanlar yer almaktadır.



Şunu belirtmek isteriz ki, KTEB ve/veya üyeleri ve/veya başkanı birliğin kurulduğu ilk günden günümüze değin hiçbir şekilde “tek kişi” olarak hareket etmemiştir. KTEB’nin tüm faaliyetleri Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve ilgili tüm kurulların ve/veya üyelerinin ve/veya organlarının aldığı kararlar doğrultusunda yürütülmektedir.



KTEB’nin yaptığı tüm faaliyetler ve/veya Genel Kurullar ve/veya işlemler KKTC mevzuatına ve/veya usulüne uygun olarak Kaymakamlık ve/veya Merkez Kaymakamlığı ile yazılı olarak paylaşılmaktadır. Yapılan tüm toplantılar ve/veya gündemleri ve/veya alınan tüm kararlar da paylaşılmıştır. Keza KTEB’nin mali müşavir tarafından hazırlanan mali raporları da düzenli olarak Kaymakamlık ile paylaşılmaktadır ve hesabı verilemeyecek ve/veya gayrı yasal herhangi bir işlemin varlığı bulunmamaktadır.



Takriben 2017 yılında yasa çalışmalarımız başlamış olmakla birlikte yine takriben 2019 yılından itibaren KTEB yasa tasarısı KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde ilgili komitelerde görüşülmekte olup, KTEB her türlü faaliyetini yasal olarak ve yasal yollarda yürütmektedir. Keza KTEB’nin faaliyetleri ve/veya devamlılığı KKTC İçişleri Bakanlığı ve/veya bakanı tarafından yazılı izin ile sağlanmaktadır.



Serdinç Maypa isimli şahıs, “gazeteci” ve/veya “yurttaş gazeteci” kisvesi altında KTEB’ni ve/veya üyelerini ve/veya başkanını hedef alarak gerek kendisi gibi yasa dışı ve/veya kaçak emlakçılık yaparak devlete vergi vermeyen ve/veya vergi kaçırarak devleti zarara uğratan kişileri gerekse de bu gibi haksız ve/veya gerçek dışı ve/veya kasıtlı ve/veya kötü niyetli haberlerden beslenen bazı odak noktalarına fayda sağlamaya çalışmaktadır. Serdinç Maypa isimli kişi bizleri vurgun yapmakla ve/veya dolandırıcılık yapmakla suçlamaktadır. Bu şahıs herhangi bir gazetecilik ve/veya habercilik eğitimi almadan ve/veya bu yönde izni olmadan gazeteci ve/veya haberci gibi davranmaya çalışarak halkı ve/veya kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu şahsın yaptığı açıklamalardan anlaşılmaktadır ki; yayınlar güdümlü olarak bu şahsa yaptırılmaktadır. Amaç tamamen bizlere şahsi olarak zarar vermekten başka bir şey değildir. Yayınların içeriği terbiye ve ahlak sınırlarını çoktan aşmıştır. Unutulmamalıdır ki; bizlerin tüm eylem ve hareketleri bakanlık ve kaymakamlık onaylı olup her adımdan ilgili merciler haberdardırlar. Birliğimizin ve/veya üyelerimizden ve/veya yönetimimizden herhangi birinin bu onay ve izinler hilafına hareketi yoktur.



Tekrar hatırlatırız ki; Birliğimizin yaptığı tüm faaliyetler emlakçılık sektörünün ve aynı zamanda devletin yararına olmakla birlikte başta KKTC İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık ve gerekli tüm mercilerin de onayı ve yazılı izni ile yapılmaktadır. Serdinç Maypa isimli kişi şahsen yayın yaptığı sosyal medya hesaplarında dahi sabıkalarının olduğunu kabul etmekle beraber bizlere ve/veya başkanımıza bu yönde yaptığı gerçek dışı saldırılar yapmaktadır. Tüm bu iddiaları belgeleri olmadan ve/veya tamamen güdümlü şekilde yapmaktadır. Birlik başkanımızın şahsi sabıkası olmamasına ve/veya bu yönde (sabıkası olmadığı) sabıka kayıt belgesi olmasına rağmen aksi yönde beyanda bulunması bizlerin iddialarını destekleyen unsurlardır. İşbu şahıs KKTC de var olan yasal boşlukları kullanmaya çalışmakta ve güdümlü olarak ve/veya tamamen istediği kişilere dilediği gibi saldırılar yapmaktadır.



Kamuoyunun bilmesini isteriz ki söz konusu şahıs ve/veya bu şahıs gibi işlemler yapan kişi ve/veya kurumlar aleyhine gerekli yasal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır ve ilgili işlemlerin takibi sürmektedir. KTEB’nin veremeyeceği hesabı yoktur. Serdinç Maypa’nın ve/veya bu şekilde hareket eden kimsenin Hukuk devleti olan KKTC’de bu şekilde hareket etmesine izin vermeyeceğimizi ve hakkımızı yasal mercilerde her zaman arayacağımızı ve/veya Serdinç Maypa isimli şahsa ve/veya yaptığı gerçek dışı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini tüm halkımıza bildiririz.