Alasya İlkokulu’nda iki kardeş pozitif çıktı

Mağusa’da bulunan Alasya İlkokulu’ndaki iki kardeş öğrencinin Koronavirüs testleri pozitif çıktı



Koronavirüs okullarda görülmeye devam ediyor. Gazimağusa’da bulunan Alasya İlkokulu’ndaki iki kardeş öğrencinin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

3 ve 4 sınıf olan 2 öğrencinin testlerinin pozitif çıkması dolayısı ile tedbir amaçlı okulda 3. ve 4. sınıflar bugün okula gitmeyecek.

Mağusa’da Alasya İlkokulu’nda 3 ve 4. Sınıfa giden iki kardeşin Covid-19 testleri Cuma günü pozitif çıktı.

Okul yönetiminin konuyla ilgili aileleri bildirmesinden sonra, dün sabah 628 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokulda 8 öğrenci okula gitti.

İki kardeşin anne ve babasının Ekor’da çalıştığı, annenin Cuma günü doğuma gittiği ve yapılan test sonucu pozitif çıktığı belirtildi

Bunun üzerine çocukların ders gördüğü üç ve dördüncü sınıfların komple tedbir amaçlı kapandı ve sınıf öğretmenleri ile ders öğretmenleri izole oldu.

Alasya İlkokulu'ndan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı okulun kapalı olacağı bildirildi.

Alasya İlkokulu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Değerli velilerimiz,

Ekor ve Önder'de çıkan pozitif vakalara bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığının da izniyle bu iş yerlerinde çalışan yakınları olanlar veya bu kişilerle temaslı olan velilerimiz ya da öğrencilerimiz varsa, bu hafta tedbir amaçlı olarak okula gelmeyeceklerdir. Herkesin bu dönemde anlayışlı ve dürüst davranacağından şüphemiz yoktur. Herkese teşekkür ederiz.”

