Vakanın çıktığı Ekor kapatıldı

Gazimağusa'daki Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd. restoranda görev yapan iki çalışanının temaslı olması şüphesi ile tedbir amaçlı kapatıldı





Gazimağusa'daki Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd. restoranda görev yapan iki çalışanının temaslı olması şüphesi ile tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verildi.

Ekor Un Ürünleri tüm şube ve bölümlerini dün dezenfekte ettirirken, çalışanlar da PCR testi yapıldı.

Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd'nin yaptığı açıklama şöyle:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için şubelerimize konuk ettiğimiz siz değerli müşterimizin ve EKOR bünyesindeki tüm çalışanlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz.

Son günlerde artan vakalar nedeniyle Gıda sektöründe yıllardır hizmet veren kuruluşlardan biri olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak bazı tedbirler alıyoruz. Bu ülkede yaşayan bireyler olarak herkesin tedbir alması ve dikkat etmesi durumunda kısa sürede olumlu sonuçlar alınabileceğini geçmişte gördük.

Bu doğrultuda ayırt etmeksizin Fırın, Pastane, Dağıtım, Restoran ve Satış Noktalarımız da dahil tüm birimlerimizi 21 Aralık 2020 tarihi itibari ile geçici bir süre için kapatıyoruz.

Birinci önceliğimiz bütün çalışanlarımızın PCR testlerini eksiksiz yaptırılması ve kendilerini aileleri ile birlikte izole etmesidir. Evlerden dışarıya çıkılması zorunlu haller durumunda maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz. Aynı zamanda işletmelerimiz içerisindeki her alanda gerekli ilaçlama işlemleri yapılacak.

Sonrasında da maksimum hijyen önlemleri altındaki belirli sayıda çalışanımızın, vardiyalı sistemle çalışma gün ve saatlerini minimumda tutarak, siparişlerinizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bu nedenle teslimat konusunda eksiklikler yaşanabilecek olup, bunu anlayışla karşılamanızı ümit ediyoruz.

Gelişmeler ışığında halkımızın olası acil ihtiyacına göre tüm operasyonlarımızı hızla yeniden şekillendirebileceğimizi bilgilerinize sunar, hepimizin sahip olduğu toplumsal bilinç ile bu zorlu günleri en kısa sürede birlikte aşacağımıza olan inancımızı belirtmek isteriz.

Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmektir. İki çalışanın temaslı şüphesi ile ilgili olarak tedbir amaçlı sağlık bakanlığı tavsiyesi üzerine ara verme kararı aldık. EKOR ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tamdır.”

