UBP’de ‘Girne Belediye başkanlığı’ kazanı kaynıyor

Girne’de UBP’nin Belediye Başkanı adaylığı için bir çok popüler isim zikrediliyor





Ulusal Birlik Partisi Girne Belediye Başkan adayını belirlemede oldukça zorlanacak..

UBP desteği bilinen ancak “bağımsız” olarak seçimi kazanan Nidai Güngördü’nün yeniden bağımsız aday olacağı biliniyor. Güngördü’nün UBP yönetimiyle seçim ittifakı konusunu görüştüğü öğrenildi.

Bazı UBP’li yöneticiler Güngördü’ye destek verilmesi gerektiği yönünde hem fikirken, bir kısım yönetici ise aday belirlemede kullanılacak anket yönteminin Girne için de geçerli olmasını talep ediyor.

Zira Girne’de UBP’nin Belediye Başkanı adaylığı için bir çok popüler isim zikrediliyor.

Bunların başında Dr. Özcan Hüdaverdi geliyor. Dr. Hüdaverdi’ye başkan adaylığı için teklif yapıldığı biliniyor. Ancak Dr. Hüdaverdi dışında iş insanları Hakan Onurlu, Ali Tektan, Özdal Kerem ve eski Müsteşar Gürkan Kara da aday listesinde yer alan isimler..



