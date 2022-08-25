banner762
banner815
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
7 0
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
49 0
 
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
47 0
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
32 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
25 0
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
13 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
33 0
banner797

UBP’de ‘Girne Belediye başkanlığı’ kazanı kaynıyor

banner476

Girne’de UBP’nin Belediye Başkanı adaylığı için bir çok popüler isim zikrediliyor

banner825
UBP’de ‘Girne Belediye başkanlığı’ kazanı kaynıyor
 
 
Ulusal Birlik Partisi Girne Belediye Başkan adayını belirlemede oldukça zorlanacak..
UBP desteği bilinen ancak “bağımsız” olarak seçimi kazanan Nidai Güngördü’nün yeniden bağımsız aday olacağı biliniyor. Güngördü’nün UBP yönetimiyle seçim ittifakı konusunu görüştüğü öğrenildi.
Bazı UBP’li yöneticiler Güngördü’ye destek verilmesi gerektiği yönünde hem fikirken, bir kısım yönetici ise aday belirlemede kullanılacak anket yönteminin Girne için de geçerli olmasını talep ediyor.
Zira Girne’de UBP’nin Belediye Başkanı adaylığı için bir çok popüler isim zikrediliyor.
Bunların başında Dr. Özcan Hüdaverdi geliyor. Dr. Hüdaverdi’ye başkan adaylığı için teklif yapıldığı biliniyor. Ancak Dr. Hüdaverdi dışında iş insanları Hakan Onurlu, Ali Tektan, Özdal Kerem ve eski Müsteşar Gürkan Kara da aday listesinde yer alan isimler..
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.