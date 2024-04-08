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Akran zorbalığına karşı ailelere eğitim başlıyor

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Talim Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, akran zorbalığına karşı ailelere eylül ayında program başlatılacağını belirtti

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Akran zorbalığına karşı ailelere eğitim başlıyor
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Talim Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, bakanlığın akran zorbalığı konusunda öğretmenlere ve öğrencilere eğitim sağladığını dile getirerek, ailelere eğitim verilmesi noktasında eksiklik olduğunu tespit ettiklerini dolayısıyla eylül ayında bu yönde bir program başlatılacağını belirtti.
Aktuğ, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Şubesi tarafından iletilen program çerçevesinde akran zorbalığına karşı öğrencilere yönelik seminerler verildiğini ve birebir görüşmeler yapıldığını belirtti.
Sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin ilgili bölümleri ile de iletişim içinde çalışmalar yapıldığını dile getiren Aktuğ, bakanlığın akran zorbalığı konusunda yoğun programa sahip olduğunu kaydetti.
İlkokullarda sosyal beceri dersi kapsamında da sosyal anlamda sergilenebilecek ve sergilenmemesi gereken davranışların konu edildiğini dile getiren Aktuğ, geçmiş yıllarda ilkokullarda rehber öğretmen kadrosu bulunmadığını ancak yapılan yasal düzenlemeyle geçen yıldan itibaren rehber öğretmenlerin ilkokullarda da görev yapmaya başladığını belirtti.
Aktuğ, akran zorbalığını önleme konusunda bakanlığın üzerine düşeni yaptığını söyleyerek, ailelere de katkı yapmaları çocuklarıyla iyi iletişim içinde olmaları çağrısında bulundu.
 
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