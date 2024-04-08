"Caydırıcı önlemler alınmalı"

Psikolog Süreyya Geylan Gürdal, akran zorbalığına karşı caydırıcı önlemler alınmasının önemine vurgu yaptı

Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Şubesi Sorumlusu Uzman Psikolog Süreyya Geylan Gürdal, akran zorbalığının üç boyutu olduğunu söyleyerek, bunları; zorbalığa uğrayan çocuk, zorbalığı yapan çocuk ve aile olarak açıkladı.

Gürdal, bu üçlünün birlikte hareket etmesiyle sorunun çözülebileceğini dile getirerek, okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler verildiğini ancak önlemlerin artırılması gerektiğinin görüldüğünü kaydetti.

Çocukların temel ihtiyacının anne ve babaya güvenli bağlanma olduğunu dile getiren Gürdal, aile ortamında güçlü destek hisseden çocukların daha az zorbalık yaptığını ve zorbalığa uğradığında ise ailesine daha kolay açılabildiğini belirtti.

Gürdal, ailelerin çocuklarının zorbalığa uğradığından şüphelendiği anda öğretmene başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Öğretmenlerin de ailelerin de akran zorbalığına karşı duyarlı olması ve caydırıcı önlemler almasının önemine vurgu yapan Gürdal, önlemlerin caydırıcılığının akran zorbalığı davranışını önlemede etkisi olduğunu söyledi.

Gürdal, çocuklara her istediğinin alınması, sevgi göstermek yerine maddi değeri yüksek hediye verilmesi gibi davranış biçimlerinin tatminsizlik yarattığını, çocukların sınırlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

