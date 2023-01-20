Sivil Savunma, bölge müdürlüklerine Lefke’yi de ekledi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefke Bölge Müdürlüğü hizmet binası, restore edilerek yeniden açıldı

Restore edilen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefke Bölge Müdürlüğü hizmet binasının açılış töreni dün yapıldı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın beş bölgede bulunan bölge müdürlüklerine Lefke Bölge Müdürlüğü binası da eklendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Sivil Savunmanın çalışmalarını takdirle izlediğini dile getirdi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, KKTC’nin milli savunmasında çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı denildiğinde sadece başkanı ve çalışanları değil aynı zamanda yıllardan beridir ülke genelinde 60 yaşına kadar teşkilata hizmet eden büyük bir ordu, kapasite olduğunu kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, 2022 yılı içerisinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade etti. Karaca, ulusal kapasitenin denendiği, “Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı”nın yanında, “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı-AFAD Müşterek Tatbikatı” ile ilk defa, ülkede meydana gelebilecek geniş çaplı bir afet durumunda ihtiyaç duyulacak uluslararası desteğin sağlanması sürecinin tecrübe edildiğini belirtti.

Karaca, yine AFAD Başkanlığı ile koordineli olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminde hayatını kaybedenleri anmak ve toplumda deprem anında uygulanacak doğru hareket tarzının benimsenmesini sağlamak amacıyla 6 ilçede eş zamanlı olarak “Çök, Kapan, Tutun” Tatbikatının gerçekleştirildiğini söyledi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi ile birlikte Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Ankara’da düzenlenen “Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Bakanlar Zirvesi”ne AFAD Başkanlığı tarafından davet edildiğini belirten Karaca, oluşturulması öngörülen “Türk Devletleri Sivil Korunma Mekanizması” müzakerelerine iştirak edildiğini kaydetti. 2022 yılının Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın yapısal anlamda da önemli kazanımlar elde ettiği bir yıl olduğunu dile getiren Atilla Karaca, 2015 yılında yapısal riskler nedeniyle faaliyetlerine ara verilen Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi’nin yenilenerek, yeniden hizmete açıldığını kaydetti. Karaca ayrıca, Yenierenköy’de oluşturulan Eğitim ve Dalış Merkezi ile Metehan bölgesinde bulunan eğitim alanının, hem Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı hem de ülke için önemli tesisler olarak kullanıma sunulduğunu vurguladı.

Karaca, Başkanlığın afetlere müdahale imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bugün hizmete sunulan yangına ilk müdahale aracı yanında 2023 yılı içerisinde bir adet yeni arazözün de envanterlerine katılacağını açıkladı.

Bu yapısal gelişmelerin dün açılışı yapılan Lefke Bölge Müdürlüğü ile devam ettiğini ifade eden Karaca, Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü’nün ilk olarak 1 Ağustos 1976 tarihinde kurulduğunu hatırlattı. 17 Kasım 2005 tarihine kadar faaliyetlerini sürdüren bölge müdürlüğünün isminin bu tarihte Güzelyurt’un ilçe olması ile birlikte Güzelyurt Bölge Müdürlüğü olarak değiştirildiğini belirtti.

Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nün bugün kullanılan binasının hizmete açılması ile birlikte Lefke Bölge Müdürlüğü binasının boşaltıldığına işaret eden Karaca, ülkede idari anlamda yapılan düzenlemeyle Lefke’nin ilçe statüsü kazanmasıyla birlikte, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından diğer 5 ilçede bulunan Bölge Müdürlüklerine, Lefke Bölge Müdürlüğü’nün de ilave edildiğini kaydetti.

Karaca, gerekli hukuki düzelmelerin yanında personel, araç ve teçhizat ihtiyaçları temin edilerek, Bölge Müdürlüğü binasının, yapılan tadilat işlemleri ile hizmete hazır hale getirildiğini ifade etti.

Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürü Sevgi Aykın da, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde Lefke’nin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, Lefke Sancaktarlığının mücahitlerinin yıllarca kısıtlı imkanlarla sivil halkı korumak için görev yaptığını anlattı.

