Akdoğan Hayvan Barınağı'nda kan donduran görüntüler

Akdoğan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki köpekler açlık nedeniyle birbirini parçaladı. Yaralı hayvanların bazıları tedavi altına alındı, bazıları kurtarılamadı. Hayvanseverler, Akdoğan barınağının hemen kapatılmasını istedi

Cumhuriyetçi Türk Partili iki dönem Akdoğan Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Mesarya Belediye Başkanlığı’na seçilen Ahmet Latif’in sorumluluğundaki Akdoğan Barınağı’nda köpeklerin durumu içler acısı.

Akdoğan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki köpekler açlık nedeniyle birbirini parçaladı.

Barınağın aylardan beridir temizlenmediği ve köpeklerin kafeslerde kalabalık şekilde ve çok kötü şartlarda tutulduğu görülüyor.

Hayvan dernekleri olaya müdahale etti. Yaralı hayvanlar tedavi altına alınırken, bazıları kurtarılamadı. Köpekler dernekler tarafından tahliye edilmeye ve yuvalandırılmaya çalışılıyor.

İddialara göre belediye konuyla ilgili aylardır adım atmıyor. Barınağın pislik içindeki hali ise görenleri isyan ettiriyor.

Görgü şahitleri “Sokağa bırakılan köpekler, mandıradaki hayvanları parçaladı, belediye de köpekleri barınağa götürdü; fakat sokaktan alınan köpekler, bu kez de barınaktaki köpeklerle parçalandı diye konuştu.

Bu vahşete hayvan hakları savunucusu dernekler büyük tepki gösterdi. Altın Patiler Derneği ile Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, bu barınaktaki toplam 25 köpeği kurtarmak için harekete geçti.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Akdoğan barınağı hemen kapatılmasını istedi.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin açıklaması şöyle:

“Akdoğan barınağı hemen kapatılsın!!

İçimiz yanarken, nefes alamazken bile insanoğlunun gaddarlığı bitmiyor. Akdoğan barınağında köpekler birbirlerini parçalıyor, ölüyorlar.. Yaralılar acı içinde bir köşeye çekilmiş ölmeyi bekliyor.. Bu yaşananlar ilk değil son da olmayacak.. Bunları yazarken utanıyoruz!! Mesarya Belediyesi Akdoğan bu hayvanlara bakabilecek kapasiteniz ve vicdanınız yok. Toplayıp bir kafese tıkmakla olmuyor. Barınağı kapattırmadan, bu köpekleri sizlerin elinden kurtarana kadar durmayacağız!”

ALTIN PATİLER DERNEĞİ

Öte yandan Altın Patiler Derneği yetkilisi Ülkü Cürcioğlu, yeni adıyla Mesarya Belediyesi‘ne (eski adıyla Akdoğan Belediyesi) ait olan barınaktaki yürek dayanmayan ve pislik içindeki görüntüleri paylaşarak, Belediye Başkanı Ahmet Latif‘in hiçbir çağrılarına kulak vermediğini ve oradaki köpeklerin tahliye edilmeye başlandığını belirtti

Köpeklerin tüm kısırlaştırma işlemleri ve yaralıların tedavilerini kendilerinin yaptığını, belediyenin bu konuda hiçbir katkı sağlamadığını kaydeden Cürcioğlu, hayvanların mamalarını da kendilerinin temin ettiğini söyledi.

Altın Patiler Derneği’nin konuyla ilgili açıklaması ise şöyle;

“Bizim de kalbimiz günlerdir Türkiye’deki çocuklarla, insanlarla atıyor.

Gözümüz kulağımız kalbimiz depremzedelerle atıyor fakat yaşanan korkunç bir durumu dile getirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

2022 Ekim ayında Akdoğan bölgesinde açılan ve çevre bölgelerden bir çok canın toplatılıp götürüldüğü ‘barınakta’ dün (önceki gün) korkunç olaylar yaşandı.

Ne yazık ki barınağa giden bir takipçimiz hayvanların birbirini parçalamaya başladığını gördü..!!

Bu olaya aynı gün içinde iki kere şahit olan takipçimiz konuyu hem bize iletti hem de polise bildirerek şikayetçi oldu. Maalesef sadece köpeklerin biri kurtuldu diğeri paramparça bir halde hayatını yitirdi ve bu ne yazık ki ilk değildi!!!

Konuyu Veteriner Dairesi’ne bildirdik. Gerekli denetimin ve cezaların uygulanmasını istiyoruz.

Daha önce barınağa gittiğimizde yaralanmış canlarla karşılaçıp kliniğe aldırmıştık. Maalesef kliniğe aldırdığımız canlarımızın biri daha enfeksiyon sebebiyle kurtulamamıştı. Bir diğer can delik deşik haldeydi.

Akdoğan barınağının bir veterineri bile yoktu, hiçbir çocuk sağlık kontrolünden geçmedi ve biz gidene dek tedavi altına asla alınmadı!

Barınak ortamında köpekler daracık alanda hayatta kalmak için savaş veriyor. Köpekler yeterince beslenmiyor ve mama/açlık kaynaklı kavgalar çıkıyor.

Ki aylardır mama desteğini de biz sağlıyoruz! Bu önlemi alınabilecek bir durumdur ve kesinlikle göz ardı edilemez. Hayvan Refah Yasası 5. maddesine göre; bakıcılar hayvanların refahını sağlamakla yükümlüdür.

Defalarca söyledik; bu canların önünde ne düzgün mama var ne aşılama ne yuvalama! Biz yuva ilanı açmadığımız ve gitmediğimiz sürece hiçbir şey yapılmıyor!

Kaldı ki en son barınağa gittiğimizde tüm yavruları barınaktan çıkarıp kliniğe, sonrasında da geçiçi yuvalara yerleştirmiştik.

Kasım ve Aralık aylarında barınaktaki tüm yetişkin köpekleri ‘Hope 4 Pets North Cyprus’ derneği ile birlikte kısırlaştırmıştık ve ameliyat sonrası bakımları için pethotel hizmeti almıştık.

Bu sürede onlarca cana yuvalar bulduk. Şu an hala evlerimizde barınaktan aldığımız, yuva aradığımız canlar varken, ‘bir iki gün geldiler hiçbir şey yapmadılar’ denmesi zaten ayrı bir ayıp ve terbiyesizliktir ki; belediye başkanından haftalardır randevu beklemekteyiz görüşmeye gitmek için!!!

Biz hem yurt içinde hem yurt dışında ömürlük yuvalar bulmak için çabalarken, sürekli fotoğraf isteyip iletişimde kalmak isterken kısırlaştırma programı sonrasında belediyeden hiçbir adım atılmadı.

Barınak açıldıktan bir kaç hafta sonra Başkan ile görüşüp yardımlaşmak, birlikte çalışmak istediğimizi dile getirdik. Kısırlaştırmalar için de bunu düzgün bir şekilde birlikte çalışarak yaptık.

İlk görüşmeye gittiğimizde bu işi gönüllü olarak yaptığımızı ve bu çocuklara gönülden bağlı olduğumuzu defalarca dile getirdik ve her zaman iyi niyetli olduğumuzu da ama kotu bir durumda susmayacağımızında altını çizdik.

Herkesin de anlayışlı yaklaşmayacağını, ortamın çok kötü olduğunu, iyleştirmelerin derhal yapılması gerektiğini, belirli bir bütçenin ayrılması ve anlayışın bir yere kadar olduğunu dile getirdik.

Ne yazık ki aylardır hiçbir iyleştirme yapılmadı. Aksine civar bölgelerde köpekler kontrolsüzce toplanmaya başlandı. Bunun için defa defa ulaştığımızda ‘şikayet var’ bahanesiyle sahipli sahipsiz köpekleri barınağa toplamaya devam ettiler.

Sahiplendirme ve kısırlaştırmanın en önemli çözüm yöntemi olduğunu defalarca söylediğimiz halde ne yazık ki sahiplendirme çalışmaları kesinlikle yapılmıyor ve köpekler ‘barınakta’ kaderlerine terk ediliyor. Biz barınağa gidip yuvalama icin uğraşmadıkça bu canlar yitip gidiyor! Köpekler ayrılmıyor ve güvensiz ortamlarda resmen istifleniyor.

Artık barınaklar denetlensin. Barınakta görev alan kişiler bilinçli ve hayvansever olsun. Çözüm toplu bir kısırlaştırma seferberliğidir, barınak adı altında hapishanelere kapatmak değil. Lütfen barınakta geriye kalan çocuklara yuvalar bulalım. Biz tüm masrafları karşılamaya hazırız. Yuva ilanlarını önümüzdeki günlerde sürekli paylaşacağız. Lütfen bu çocukları unutmayın”