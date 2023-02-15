Cezaevinde tecavüz iddiası

Sirkat suçlamasıyla, hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevindeki 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişiye, dört mahkûm tarafından tecavüz edildiği iddia edildi

Sirkat suçlamasıyla, hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa’daki merkezi cezaevinde bulunan 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahsa, 4 mahkûm tarafından tecavüz edildiği iddia edildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Merkezi Cezaevinde bir tutukluya tecavüz edildiği iddialarının araştırılmasını istedi.

Komite adına yapılan yazılı açıklamada, “Yeni cezaevinde tutuklu olarak barındırılan bir kişinin, yaklaşık bir hafta önce, aynı koğuşta kaldığı söylenen diğer mahkûm veya tutuklular tarafından tecavüz ve darba maruz bırakıldığı iddiaları bilgimize gelmiştir. Bu, derhal ve ciddiyetle soruşturulması gereken bir konudur. Söz konusu kişi, devletin gözetim ve denetimi altında olduğundan, güvenliğinden ve kötü muameleye karşı korunmasından da devlet bizzat sorumludur” denildi.

"Böyle bir olay gerçekleşmişse, İçişleri Bakanlığı ve Merkezi Cezaevi idaresinin de sorumluluğu ve ihmali söz konusu olacağından", idarenin bağımsız bir soruşturmaya tabii tutulması gerektiği kaydedilen açıklamada, yetkililerin şeffaf bir şekilde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiği de vurgulandı.

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cezaevinde tutuklu bir şahsa mahkumlar tarafından tecavüz edildiğini açıkladı.

Murat’ın paylaşımı şöyle:

“Ülkedeki acılar yetmezmiş gibi hak ihlalleri hız kesmeden devam ediyor. Meslektaşımız Av. Münürcan Taçoy’un bilgimize getirdiği iddiaya göre, yeni cezaevinde tutuklu olarak bulunan bir kişi, aynı koğuşta kaldığı söylenen bazı mahkum veya tutuklular tarafından tecavüz ve darba maruz kaldı.

Bu kişi devletin gözetim, güvenlik ve denetimi altında olduğu için, sadece fiili gerçekleştirenler değil idarecilerin de sorumluluğu vardır. Ciddiyetle ele alınması ve soruşturma yapılması elzemdir.”

