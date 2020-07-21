Akdeniz köylüleri Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı

40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.

Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.

Eylem sırasında konuşan bazı Akdeniz köyü sakinleri bu yolun yapımında yanlışlık olduğunu defalarca dile getirdiklerini ve ilgili bakanlıklara dilekçe sunduklarını aktararak yetkilileri göreve davet ettiler.

Akdeniz köylülerinin yaptığı eylemi izlemek için aşağıdaki linke tıklayın:

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(BRT)