825 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
12 0
 
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
43 0
Babutsanın faydaları
Babutsanın faydaları
153 0
Türkiye’den üç tır tıbbi malzeme geldi
Türkiye’den üç tır tıbbi malzeme geldi
22 0
Cimnastikte muhteşem gece
Cimnastikte muhteşem gece
24 0
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
32 0
banner460

Akdeniz köylüleri Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı

banner27

Akdeniz köylüleri Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı
21 Temmuz 2020 Salı 11:17

40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.

Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.

Eylem sırasında konuşan bazı Akdeniz köyü sakinleri bu yolun yapımında yanlışlık olduğunu defalarca dile getirdiklerini ve ilgili bakanlıklara dilekçe sunduklarını aktararak yetkilileri göreve davet ettiler.

Akdeniz köylülerinin yaptığı eylemi izlemek için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.facebook.com/327767967259221/videos/3027482614013551/

(BRT)

banner342
TDP Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı
TDP Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı
7 0
Dizdarlı'dan önemli tavsiye
Dizdarlı'dan önemli tavsiye
50 0
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek
8 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.