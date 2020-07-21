825 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
12 0
 
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
43 0
Babutsanın faydaları
Babutsanın faydaları
153 0
Türkiye’den üç tır tıbbi malzeme geldi
Türkiye’den üç tır tıbbi malzeme geldi
22 0
Cimnastikte muhteşem gece
Cimnastikte muhteşem gece
24 0
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
32 0
banner460

Mucize kurtuluş! Arabadayken saplandı

banner27

Rusya'da otomobiliyle seyir halinde olan bir adamın bacağına 81 santimetrelik demir çubuk saplandı. Mucize eseri hayatta kalan adam iki gün sonra yürümeye başladı.

Mucize kurtuluş! Arabadayken saplandı
21 Temmuz 2020 Salı 11:40

Rusya’nın Kirov bölgesinde yaşayan Sergey Kremlev, evinin yakınlarındaki bir gölette yüzdükten sonra geri dönmek için otomobiliyle yola çıktı.

Seyir halindeyken sert bir cismin üzerinden geçen 54 yaşındaki Kremlev, bir süre sonra bacağında ağrı hissetti. Eliyle kontrol ettiğinde bacağına dev bir demir çubuğun saplandığını fark etti.

Kremlev’in bacağı.

Otomobilini kenara çeken Kremlev, çevredekilerin ambulansı aramasıyla hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan talihsiz adamın bacağından, karnına kadar uzanan 81 santimetrelik çubuk çıkarıldı.

Sergey Kremlev

Ameliyattan iki gün sonra yürümeye başlayan Kremlev, “Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Çubuk otomobilin altından bacağıma saplanmış. Ambulansı aradılar ve sonra operasyon bitince gözlerimi açtım. Bacağım biraz acıyor ama eve gitmek istiyorum. Torunlarım beni bekliyor” dedi.

‘MESLEK HAYATIMDA GÖRMEDİM’

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Dr. Alexander Krasov ise, “15 yıllık meslek hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Hastamız çok şanslı. Demir, kaslara da ya da sinirlere bir zarar vermemiş. Boyunun uzun olmasının da avantajı var. Eğer kısa olsaydı karnı delinir ve hastaneye bile yetişemeyebilirdi” ifadelerini kullandı.

banner342
İngiltere 90 milyon doz aşı siparişi verdi
İngiltere 90 milyon doz aşı siparişi verdi
10 0
Tüm kabin görevlileri kovuldu
Tüm kabin görevlileri kovuldu
12 0
100 yaşında şövalye ilan edildi
100 yaşında şövalye ilan edildi
32 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.