Mucize kurtuluş! Arabadayken saplandı

Rusya'da otomobiliyle seyir halinde olan bir adamın bacağına 81 santimetrelik demir çubuk saplandı. Mucize eseri hayatta kalan adam iki gün sonra yürümeye başladı.

Rusya’nın Kirov bölgesinde yaşayan Sergey Kremlev, evinin yakınlarındaki bir gölette yüzdükten sonra geri dönmek için otomobiliyle yola çıktı.

Seyir halindeyken sert bir cismin üzerinden geçen 54 yaşındaki Kremlev, bir süre sonra bacağında ağrı hissetti. Eliyle kontrol ettiğinde bacağına dev bir demir çubuğun saplandığını fark etti.

Kremlev’in bacağı.

Otomobilini kenara çeken Kremlev, çevredekilerin ambulansı aramasıyla hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan talihsiz adamın bacağından, karnına kadar uzanan 81 santimetrelik çubuk çıkarıldı.

Sergey Kremlev

Ameliyattan iki gün sonra yürümeye başlayan Kremlev, “Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Çubuk otomobilin altından bacağıma saplanmış. Ambulansı aradılar ve sonra operasyon bitince gözlerimi açtım. Bacağım biraz acıyor ama eve gitmek istiyorum. Torunlarım beni bekliyor” dedi.

‘MESLEK HAYATIMDA GÖRMEDİM’



Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Dr. Alexander Krasov ise, “15 yıllık meslek hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Hastamız çok şanslı. Demir, kaslara da ya da sinirlere bir zarar vermemiş. Boyunun uzun olmasının da avantajı var. Eğer kısa olsaydı karnı delinir ve hastaneye bile yetişemeyebilirdi” ifadelerini kullandı.