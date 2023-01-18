Türkiye’den KKTC’ye üç büyük proje

Başbakan Üstel, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Oktay, KKTC’ye üç müjdeleri olduğunu söyleyerek; Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik temin edileceğini, Derinya’da sosyal konut projeleri başlatılacağını ve KKTC’de yaşayan TC vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanabileceğini açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Görüşmenin ardından Oktay ile Üstel basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik teminine yönelik projenin hazırlıklarının başladığını açıkladı.

Oktay, Başbakan Üstel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’ye yönelik üç müjdeleri olduğunu söyleyerek; Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik temin edileceğini, Derinya’da sosyal konut projeleri başlatılacağını ve KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanabilmesine yönelik sağlıkta sigorta sistemlerinin entegre edileceğini belirtti.

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Başbakan ve hükümet ortaklarıyla, Türkiye-KKTC işbirliğiyle yürütülen projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Dertlerinin KKTC’nin istikrar içinde kalkınarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesi, cennet toprakların turizm ve eğitime ilaveten tarımsal üretimiyle, enerji ve maden kaynaklarıyla, limanlarıyla, ticaretiyle ve yüksek teknolojiyle ambargoları kırması olduğunu dile getiren Oktay, “Derdimiz; KKTC’nin ay yıldızlı bayrağının tüm platformlarda dalgalanmasıdır” diye konuştu.

Türkiye- KKTC güç birliğiyle, bölgede istikrar ve refahın, Türkiye yüzyılının şafağında Akdeniz’den yükselmesini istediklerini söyleyen Oktay, bugün KKTC Başbakanı Üstel ve hükümet ortakları ile bu doğrultuda daha da ilerlemenin tam zamanı olduğunu belirttiklerini kaydetti.

2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hem projeler hem de mali çerçeve itibariyle bugüne kadar oluşturulan alt yapıyı farklı boyutlara taşıyacak şekilde tasarladıklarını söyleyen Oktay, ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi önceliklerle ilerleyeceklerini ifade etti.

İşbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte ve uzun vadeli bir yapıda olmaya devam edeceğine vurgu yapan Oktay, 2023 protokolü hazırlıklarını en kısa sürede omuz omuza tamamlayarak kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

“İKİ ÜLKE SİGORTA SİSTEMİ ENTEGRE EDİLECEK”

“KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim” diyen Oktay, Kıbrıs’ta yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye’deki sağlık sisteminden, Türkiye’de yaşayanlar gibi yararlanma hakkı getirdiklerini belirtti.

Oktay, “Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir” dedi.

DERİNYA’DA SOSYAL KONUT PROJESİ

İkinci bir müjdelerini açıklayan Oktay, Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alarak, bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatacaklarını kaydetti.

“KABLO İLE ELEKTRİK TEMİN EDİLECEK”

“Üçüncü müjdemiz; asrın projesi ile denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz” diyen Oktay, bununla ilgili tüm hazırlıkların hükümet nezdinde devam ettiğini söyledi.

Oktay, şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız, Derinya sosyal konut işbirliğimiz ve Kıbrıs Türkü’nün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla KKTC’nin ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türkünü desteklemeyi sürdüreceğiz.”

“KKTC’NİN TANINMASI İÇİN DE SEFERBER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Oktay, Başbakan ve heyetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla üye olmasından duydukları memnuniyeti de bir kez daha ifade ettiklerini söyleyerek, KKTC Cumhuriyet Meclisinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler için dostluk grupları kurulmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğinin ardından KKTC’nin tanınması için de seferber olmaya devam edeceklerini söyleyen Oktay, “Kıbrıs konusunda uluslararası toplum çözümsüzlükte ısrar etse de garantör ülke olarak hakkaniyetli bir çözüm için mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türk halkının hakları ve meşru çıkarları olduğunu dile getiren Oktay, “Ne Rum kesimi ne de farklı taraflar bu alanlarla ilgili rüya görmesin” dedi.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerinin uluslararası hukuk temelinde sürdürülmesi için hakkın ve haklının yanında dimdik durmaya devam edeceklerini belirten Oktay, Maraş’ın hayat bulması yönünde KKTC hükümetinin yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Oktay, “Gerek kalkınma ve işbirliği alanında, gerek Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda verdiği mücadelede Cumhurbaşkanımız liderliğinde KKTC’nin yanındayız. Tüm bu alanlardaki çalışmalarımızı samimiyet ve kardeşlik temelinde, dayanışma ve eşgüdüm içinde sürdüreceğiz. Çözüm odaklı, Kıbrıs Türkünü ve Türkiye-KKTC gönüldaşlığını gözeten bir anlayışla mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

