Akaryakıta bir zam daha

Akaryakıt, bir ayda 5'inci kez zamlandı. Benzine 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL zam yapıldı



Buna göre, 95 oktan benzine 0.55 TL, 98 oktan benzine 0.55 TL, Euro

95 oktan

Yeni akaryakıt fiyatları dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Hükümet son fiyat düzenlemesini 6 Temmuz Perşembe günü yapmış, 95 oktan benzine 1,25 TL, 98 oktan benzine 1,27, dizele ve gaz yağına ise 1,00 TL zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarına son bir ay içerisinde 5'inci kez zam geldi.Buna göre, 95 oktan benzine 0.55 TL, 98 oktan benzine 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL’lik zam yapıldı.95 oktan benzin 25,50 TL’den 26.05'e, 98 oktan benzin 26,05 TL’den 26.60'a , Euro Dizel 23,14 TL’den 24.11'e ve gaz yağı 23,14 TL'den 24.11 TL'ye yükselmiş oldu.Yeni akaryakıt fiyatları dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.Hükümet son fiyat düzenlemesini 6 Temmuz Perşembe günü yapmış, 95 oktan benzine 1,25 TL, 98 oktan benzine 1,27, dizele ve gaz yağına ise 1,00 TL zam gelmişti.